Apertura de Mercado en EE.UU.: Wall Street continúa subiendo pese a las tensiones entre EE.UU. e Irán. Micron Technology sube 10%

Los futuros de Wall Street operan ligeramente a la baja este martes mientras los inversores evalúan cautelosamente la incertidumbre en torno a un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán tras los recientes ataques estadounidenses sobre objetivos seleccionados en territorio iraní. Al mismo tiempo, los mercados continúan extremadamente sensibles a la volatilidad en el mercado petrolero, con el crudo subiendo cerca de USD 3 y el Brent regresando sobre los USD 96 por barril. Los inversores también siguen atentos a la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro y al fuerte rally del sector de semiconductores, liderado por Micron Technology. Mientras tanto, los índices cash abrieron al alza, con el Nasdaq 100 y el S&P 500 avanzando 1% y 0,5%, respectivamente, incluso cuando los futuros retroceden ligeramente.

Donald Trump afirmó que las negociaciones con Irán “avanzan favorablemente”, aunque advirtió que Estados Unidos podría intensificar la acción militar si las conversaciones fracasan.

Estados Unidos confirmó haber realizado “ataques de autodefensa” en el sur de Irán, apuntando contra plataformas de lanzamiento de misiles y embarcaciones presuntamente utilizadas para desplegar minas.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense retrocedieron tras la reapertura de los mercados después del feriado de Memorial Day, con el rendimiento del bono a 10 años cayendo por debajo de 4,5%.

Los inversores están reduciendo expectativas de recortes de tasas de la Fed en el corto plazo, y el mercado ahora descuenta una probabilidad de 8,5% de una subida de tasas en julio, frente a apenas 0,9% hace un mes.

Los mercados esperan la publicación de los datos de confianza del consumidor estadounidense del Conference Board, programados para las 3 PM GMT. Las mayores ganancias actualmente se observan entre fabricantes de semiconductores, especialmente Micron.

US100 (intervalo D1)



Fuente: xStation5

Noticias corporativas

El sector amplio de semiconductores continúa avanzando, con Qualcomm y Advanced Micro Devices (AMD) subiendo más de un 3%, mientras que Micron Technology se ha convertido en el principal foco del mercado. Mientras tanto, el sector petrolero muestra un desempeño inferior respecto al movimiento del crudo. Las acciones de BP caen cerca de un 4% tras la inesperada destitución del presidente Albert Manifold, en medio de preocupaciones relacionadas con supervisión corporativa y estándares de gestión.

Las acciones de Lear Corp. avanzaron un 2% después de que TD Cowen mejorara la recomendación desde “Hold” hasta “Buy”. El banco argumentó que el proveedor automotriz está bien posicionado para beneficiarse de una producción de vehículos en Norteamérica que podría resultar más sólida de lo previamente esperado.

UBS mejora recomendación sobre Micron Technology: las acciones se disparan

Las acciones de Micron Technology registran un fuerte rally en el premarket después de que UBS más que triplicara su precio objetivo para la compañía, elevándolo hasta USD 1.625 desde USD 535. Esto no representa simplemente una mejora cíclica vinculada a mejores precios de DRAM/NAND, sino una tesis más amplia que sostiene que el mercado de memorias está entrando en una fase estructuralmente más favorable gracias a acuerdos de suministro de largo plazo con grandes clientes.

Según UBS, una porción creciente de los volúmenes de DDR , particularmente DDR5 para servidores, ya está siendo asegurada mediante contratos de 3 a 5 años que incluyen volúmenes garantizados y marcos de precios parcialmente fijos. Para Micron, esto podría traducirse en menor volatilidad de ganancias, mejor visibilidad de demanda y un perfil de márgenes más estable dentro de uno de los segmentos históricamente más cíclicos de la industria de semiconductores.

Es importante destacar que se estima que los hyperscalers ya han asegurado aproximadamente entre el 60% y 70% de los volúmenes globales de DDR5 para servidores bajo estos acuerdos mejorados. Esto fortalece la posición de Micron dentro del segmento de mayor valor del mercado de memorias, donde la demanda está siendo impulsada por infraestructura de IA , centros de datos y crecientes necesidades de ancho de banda.

UBS elevó sus proyecciones de BPA para Micron hasta USD 155 en 2027 , USD 167 en 2028 y USD 117 en 2029 . Los analistas esperan que el BPA permanezca cómodamente por encima de los USD 100 incluso en caso de un ciclo bajista moderado en memorias durante 2029.

El nuevo precio objetivo de UBS implica un potencial alcista superior al 100% y se basa en aproximadamente 15 veces ganancias futuras. El banco argumenta que, dada una mayor estabilidad en las ganancias y el rol cada vez más estratégico de las memorias dentro del ecosistema de IA, Micron ya no debería cotizar con un descuento tan elevado frente a líderes de semiconductores como Nvidia.

La visión positiva también fue reforzada por Mizuho, que reiteró su recomendación Outperform y continúa viendo a Micron como una de sus principales apuestas dentro del sector de semiconductores. Según el banco, las memorias DRAM y NAND siguen siendo tecnologías fundamentales para la infraestructura de IA, con una demanda que probablemente superará la oferta al menos hasta 2026–2027.

Acciones Micron (MU.US)



Fuente: xStation5