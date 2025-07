El oro cae un 1 % y pone a prueba un soporte de largo plazo 🥇

El dólar estadounidense muestra hoy una clara apreciación, mientras que el precio del oro cae alrededor de un 1 %. El retroceso en los metales preciosos se atribuye a una mejora en el sentimiento de los inversores, tras informes que señalan que Japón estaría dispuesto a hacer concesiones en las negociaciones comerciales con EE. UU., y a comentarios optimistas respecto a las conversaciones con la Unión Europea sobre aranceles. Un dólar más fuerte reduce el atractivo del oro como activo refugio, especialmente cuando el mercado anticipa una posible relajación de las tensiones comerciales globales. La prórroga del plazo estadounidense para introducir nuevos aranceles, junto con la posibilidad de que se cierren varios acuerdos comerciales en los próximos días, está provocando una salida de capital del mercado del oro hacia activos de mayor riesgo. Además, los datos positivos del mercado laboral en EE. UU. han reducido las expectativas de recortes agresivos en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, lo que también respalda al dólar y ejerce presión bajista sobre los precios del oro. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil  El oro está poniendo a prueba actualmente la media móvil exponencial (EMA) de 50 días (la curva azul en el gráfico), que ha funcionado repetidamente como un nivel clave de soporte para el instrumento. Este nivel técnico atrae una atención significativa por parte de los inversores: mantenerse por encima podría desencadenar un repunte, mientras que una ruptura clara por debajo podría señalar una corrección más profunda.

Fuente: xStation

