Los metales preciosos extienden su corrección más profunda en meses. Al momento de esta publicación, el precio del oro baja 8 décimas hasta los 4.092 dólares, la plata cae un 1,26% hasta los 48,2 dólares, el platino disminuye un 0,55% hasta los 1.609 dólares y el paladio es el más bajista, con una caída del 2,10% hasta los 1.411 dólares. Desde máximos, el oro ha descendido un 6,50%, mientras que la plata ha bajado un 11,60%. Sin embargo, el impulso reciente fue tan significativo que, en una base mensual, el oro se mantiene un 5,8% al alza. Antes de que comenzara la corrección, el oro registró dos meses consecutivos de subidas de dos dígitos, un suceso poco común en los últimos 15 años de datos.

El precio del oro sigue cayendo

El paralelo histórico más cercano a la situación actual fue julio-agosto de 2011, cuando el oro subió un 8,3% y luego un 12,1% intermensual. En el mes siguiente, septiembre, el oro cayó un 10,9%. La situación actual es aún más extrema, ya que el oro no solo ha experimentado un fuerte repunte en los últimos dos meses, sino que también ha registrado una revalorización del 52% en lo que va de año.

Los fundamentos a largo plazo siguen siendo favorables, pero la estacionalidad y el análisis técnico apuntan a un posible máximo local y un rendimiento plano a finales de año. En los fondos ETFs continúa entrando un flujo constante, pero en la Bolsa de Shanghái se ha observado una fuerte reducción de las posiciones largas y una disminución de los inventarios de plata, lo que podría indicar una toma de beneficios.