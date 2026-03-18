El oro retrocede un 2 %

La Reserva Federal es ampliamente esperada que mantenga las tasas de interés sin cambios, señalando una pausa prolongada en su ciclo de política monetaria. Sin embargo, el contexto macroeconómico se vuelve cada vez más complejo, con un shock en el mercado del petróleo que impulsa la inflación, mientras emergen señales de desaceleración económica y debilitamiento del mercado laboral. Antes de la decisión, los rendimientos de los bonos retroceden, mientras que el oro cae cerca de 2%, hasta alrededor de 4,900 dólares por onza.

Decisión de tasas y proyecciones

Tasa de la Fed (actual): 3.75% (Previsión: 3.75%; Anterior: 3.75%)

Proyección mediana actual: 3.375% (Anterior: 3.625%)

Proyección próximo año: 3.125% (Anterior: 3.375%)

Proyección a 2 años: 3.125% (Anterior: 3.125%)

Proyección de largo plazo: 3.125% (Anterior: 3.0%)

El escenario base contempla tasas en el rango 3.50% - 3.75%, aunque la decisión podría no ser unánime. Algunos miembros del FOMC podrían inclinarse por un recorte, como Stephen Miran y posiblemente Christopher Waller.

Nuevo factor: petróleo y conflicto geopolítico

La reunión de marzo se desarrolla bajo un nuevo régimen de riesgo, donde el conflicto con Irán ha llevado los precios del petróleo a 80–100 dólares por barril, impactando directamente las perspectivas inflacionarias. La Fed podría ajustar su mensaje para destacar “riesgos en ambos sentidos”: una mayor inflación impulsada por energía y menor crecimiento y empleo. Este cambio implica alejarse del sesgo claramente acomodaticio visto anteriormente.

Proyecciones: inflación al alza, crecimiento a la baja

Se espera que la inflación medida por el PCE sea revisada al alza, con una tasa general cercana al 3,0 % desde el 2,4 % previo y un PCE subyacente en torno al 2,7 %. Al mismo tiempo, es probable que la Reserva Federal reduzca sus previsiones de crecimiento, con el PIB estimado en torno al 2,0 % frente al 2,3 % anterior, mientras que la tasa de desempleo se situaría cerca del 4,5 %. El mecanismo detrás de este ajuste es claro: el aumento de los precios energéticos reduce los ingresos disponibles, afecta al consumo y debilita el mercado laboral, elevando así el riesgo de un escenario de estanflación.

Dot plot y tono de la Fed

El dot plot reflejaría una postura ligeramente más restrictiva, aunque sin cambiar el escenario base para 2026, que sigue contemplando un recorte de 25 puntos básicos. No se espera que ningún miembro proyecte subidas de tasas, incluso los más hawkish mantendrían una postura estable. En el comunicado, la Fed podría cambiar el lenguaje de “ajustes adicionales” a “ajustes futuros”, eliminando el sesgo hacia recortes. Aunque sutil, este cambio indica mayor flexibilidad y opcionalidad en la política.

Mercado laboral bajo presión

Uno de los datos más relevantes ha sido la caída de 92 mil empleos en febrero, que podría revisarse hasta -112 mil. Esto es importante porque los indicadores privados anticipan revisiones adicionales y algunos miembros podrían concluir que el mercado laboral no se está estabilizando, sino deteriorando. El Beige Book también apunta a contratación estancada y desaceleración económica.

División dentro de la Fed

Existe una clara división en el FOMC. Desde una perspectiva teórica, los shocks de energía deberían ser transitorios, justificando mantener un sesgo acomodaticio.Sin embargo, la postura dominante es más cauta, enfocada en riesgos inflacionarios de corto plazo, lo que probablemente mantenga los recortes en pausa durante la primera mitad del año.

Escenario: recortes retrasados

Según Bloomberg Economics, la inflación seguiría subiendo hasta mayo, para luego ceder a medida que se debilita la demanda. En este escenario, la Fed se mantendría sin cambios en la primera mitad del año, posteriormente, podría verse obligada a recortar tasas más agresivamente. Esto sitúa a la Fed en una trampa de política monetaria, reaccionando a la inflación actual mientras el crecimiento se debilita.

Oro ( Gráfico D1)

Fuente: xStation