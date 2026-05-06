El oro se dispara 3% ante la caída de rendimientos del Tesoro y del dólar

El oro y la plata están subiendo con fuerza este miércoles 6 de mayo, con un dólar estadounidense más débil actuando como el principal impulsor de las ganancias. El dólar está bajo presión debido a la caída en los precios del petróleo, lo que está aliviando las preocupaciones sobre presiones inflacionarias. Hace apenas una semana, los metales preciosos permanecían bajo presión antes de la reunión de la Fed, pero el impulso actual está siendo respaldado por señales de posible progreso en las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán y por la caída en los rendimientos de los bonos.

El oro rebota mientras caen el dólar y los rendimientos del Tesoro

El oro registró un fuerte rebote el miércoles, beneficiándose principalmente de la caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro y de un dólar más débil. Los mercados reaccionaron a informes que sugieren un posible avance en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, cambiando temporalmente el sentimiento en los mercados de metales preciosos. Para el oro, los menores rendimientos son particularmente importantes porque reducen el costo de oportunidad de mantener activos que no generan rendimiento. Cuando los rendimientos de los bonos suben, el oro tiende a perder atractivo, ya que no genera ingresos por intereses. El miércoles, esa presión disminuyó, permitiendo que los precios del oro se acercaran a la media móvil exponencial de 50 días (EMA) cerca de los $4.800 por onza.

Sin embargo, esto aún no confirma una reversión de tendencia más amplia. La toma de beneficios apareció una vez que los precios alcanzaron esta zona de resistencia técnica, lo que sugiere que los inversores siguen siendo cautelosos respecto a la posibilidad de un avance geopolítico. Los mercados han reaccionado a titulares similares en numerosas ocasiones anteriormente, por lo que algunos participantes aún consideran el movimiento actual como un rebote de corto plazo en lugar del inicio de una tendencia alcista sostenible.

En el corto plazo, la EMA de 50 días sigue siendo un nivel clave de resistencia. Una ruptura sostenida por encima de esta zona podría mejorar el panorama técnico del oro y respaldar un mayor impulso alcista. Por otro lado, cualquier deterioro en la situación de Oriente Medio podría aumentar rápidamente la volatilidad y empujar los precios de vuelta hacia la zona de los $4.600. Por ahora, el mercado del oro sigue siendo altamente sensible a los rendimientos del Tesoro, los movimientos del dólar estadounidense y los titulares geopolíticos provenientes de Oriente Medio.



Fuente: xStation