Previa PCE: el mercado teme una lectura por encima del 3.9%

Mañana jueves a las 8:30 AM GMT -4, el Bureau of Economic Analysis publica simultáneamente dos datos que el mercado lleva semanas esperando: el PCE de abril, el indicador de inflación preferido de la Fed, y la segunda estimación del PIB del Q1 2026.

Los dos llegan en el mismo momento y los dos tienen capacidad de mover activos, pero el PCE es el que determinará si el optimismo de esta semana, impulsado por las señales de avance en las negociaciones con Irán y llevó al Nasdaq a nuevos máximos históricos, tiene base para sostenerse o enfrenta un freno inmediato.

Lo que espera el mercado

El consenso de FactSet proyecta un PCE headline del 3.9% interanual para abril, frente al 3.5% de marzo, con el componente mensual en +0.53% (ligeramente menor al +0.66% de marzo). El core PCE, que excluye alimentos y energía y es la referencia que la Fed sigue más de cerca, se espera en 3.3% interanual y +0.3% mensual, ambos levemente por encima de los niveles de marzo.

Gráfico del PCE de EE.UU., mes de marzo. Fuente: Tradingeconomics.

Goldman Sachs proyecta una lectura algo más fría, en 3.78% headline y 0.44% mensual, señalando que sus estimaciones incorporan tanto el efecto de los precios del petróleo como un componente técnico vinculado a la medición de la demanda de IA en los precios al consumidor. La firma espera que la inflación PCE se mantenga cercana al 4% durante el resto de 2026. El modelo de nowcasting de la Fed de Cleveland, que usa datos de alta frecuencia, proyecta 3.81% headline y 3.31% core para abril, y anticipa que el headline podría escalar al 4.06% en mayo si las condiciones actuales se mantienen.

Los precios de gasolina y otros derivados energéticos subieron un 20.9% en marzo, cuando el conflicto con Irán se intensificó y el Estrecho de Ormuz siguió restringido. El IPC de abril ya vino en 3.8% con un core en 2.8%, y el IPP de abril registró su mayor aceleración desde 2022. El PCE tipicamente ofrece una lectura más baja que el CPI porque tiene mayor peso en servicios cubiertos por seguros y captura mejor la sustitución del consumidor, pero el punto de partida ya es elevado.

Por qué el dato de mañana importa más que el anterior

La razón por la que el PCE de mañana tiene más peso que el de los meses previos es el calendario, el 16 y 17 de junio se reúne el FOMC bajo el liderazgo de Kevin Warsh, que fue juramentado el 23 de mayo y cuya primera conferencia de prensa como presidente de la Fed será precisamente ese día. Las actas del FOMC publicadas el 20 de mayo ya mostraban que una mayoría de los miembros flagueó que la inflación elevada podría requerir mantener las tasas más tiempo del previsto, con algunos señalando que un endurecimiento adicional podría ser apropiado si los precios no ceden. El mercado descuenta hoy con más del 50% de probabilidad una alza de 25 puntos base en diciembre, frente a cero probabilidad a principios de año.

Fuente: CME Group.

El PCE de mañana no va a cambiar la decisión de junio, que el mercado tiene prácticamente asegurada como mantención en el 99%, pero sí afectará la señal que Warsh dará en su primera conferencia. Una lectura por encima del consenso hará más difícil para el nuevo presidente proyectar una postura de espera; una lectura en línea o por debajo abriría algo de espacio para mantener el tono neutral.

Simultáneamente, la segunda estimación del PIB Q1 actualizará el dato inicial del 2.0% anualizado y lo que es más relevante para los mercados, revisará la medida de inflación PCE embedded en el reporte del PIB, que en la estimación avanzada venía en 4.5% anualizado, el nivel más alto desde varios trimestres.

¿Qué podría pasar con el Nasdaq 100?

El Nasdaq cotiza en 30.083 puntos con la SMA(50) y la SMA(200) actuando como soporte dinámico desde el rebote iniciado a mediados de mayo. El precio está exactamente sobre el nivel de retroceso de Fibonacci del 50.0% del movimiento reciente, una zona técnica de equilibrio entre compradores y vendedores.

El RSI y el ADX confirman un contexto de tendencia moderada sin momentum extremo en ninguna dirección. Resistencia inmediata en el retroceso del 38.2% en 30.146, luego en el 23.6% en 30.235 y en el máximo reciente de 30.380. Soporte en el 61.8% de Fibonacci en 30.002, coincidente con la SMA(50), y segunda referencia en el 78.6% en 29.900.

En el escenario alcista: un PCE en línea o por debajo del consenso del 3.9% aliviaría la presión sobre los rendimientos de los bonos y abriría camino hacia la resistencia del 38.2% de Fibonacci en 30.146, luego el 23.6% en 30.235 y en última instancia hacia el máximo reciente de 30.380, zona que de superarse confirmaría la extensión del movimiento hacia los 30.655 del nivel 161.8% de extensión.

En el escenario bajista: una sorpresa al alza en el PCE que lleve el headline por encima del 4% empujaría los rendimientos del bono a 10 años hacia la zona del 4.7% y presionaría al índice de vuelta bajo el 50.0% de Fibonacci en 30.074. El siguiente soporte relevante es el 61.8% en 30.002, coincidente con la SMA(50), cuya pérdida en cierre horario abriría el camino hacia el 78.6% en 29.900. Un deterioro más severo del dato y una reacción en cadena en los mercados de renta fija podría llevar el movimiento hasta el 100% en 29.769, donde confluye la base del impulso y el soporte estructural previo.

Fuente: xStation5.

En el escenario alcista: un PCE en línea o por debajo del consenso del 3.9% aliviaría la presión sobre los rendimientos de los bonos y abriría camino hacia la resistencia del 38.2% de Fibonacci en 30.146, luego el 23.6% en 30.235 y en última instancia hacia el máximo reciente de 30.380, zona que de superarse confirmaría la extensión del movimiento hacia los 30.655 del nivel 161.8% de extensión.

En el escenario bajista: una sorpresa al alza en el PCE que lleve el headline por encima del 4% empujaría los rendimientos del bono a 10 años hacia la zona del 4.7% y presionaría al índice de vuelta bajo el 50.0% de Fibonacci en 30.074. El siguiente soporte relevante es el 61.8% en 30.002, coincidente con la SMA(50), cuya pérdida en cierre horario abriría el camino hacia el 78.6% en 29.900. Un deterioro más severo del dato y una reacción en cadena en los mercados de renta fija podría llevar el movimiento hasta el 100% en 29.769, donde confluye la base del impulso y el soporte estructural previo.