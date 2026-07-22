🔼 EL oro sube 1,7%

El oro sube mientras los inversionistas mantienen la esperanza de un posible alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. Una eventual desescalada podría reducir los precios del petróleo, aliviar las presiones inflacionarias y disminuir el riesgo de un mayor endurecimiento monetario por parte de la Reserva Federal. El metal precioso también está recibiendo apoyo técnico después de superar y defender con éxito el nivel clave de los 4.000 dólares por onza.

Datos clave

En los últimos días, Irán habría recibido de parte de mediadores una propuesta para un alto el fuego de 10 días , lo que aumentó las expectativas de una reducción de las tensiones en Oriente Medio , aunque estas esperanzas podrían terminar siendo de corta duración.

habría recibido de parte de mediadores una propuesta para un alto el fuego de , lo que aumentó las expectativas de una reducción de las tensiones en , aunque estas esperanzas podrían terminar siendo de corta duración. A pesar de ello, Donald Trump ha mantenido una postura de escalada frente a Teherán, sugiriendo que Estados Unidos estaría preparado para atacar infraestructuras críticas de Irán si las fuerzas iraníes vuelven a atacar embarcaciones en el estrecho de Ormuz . También afirmó que la opinión pública estadounidense “no se opone a la guerra”.

ha mantenido una postura de escalada frente a Teherán, sugiriendo que estaría preparado para atacar infraestructuras críticas de Irán si las fuerzas iraníes vuelven a atacar embarcaciones en el . También afirmó que la opinión pública estadounidense “no se opone a la guerra”. La caída de los precios del petróleo podría aliviar las presiones inflacionarias y reducir las expectativas de que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés en niveles elevados durante más tiempo.

mantenga las tasas de interés en niveles elevados durante más tiempo. El nivel de los 4.000 dólares por onza continúa siendo un soporte psicológico importante, aunque las preocupaciones sobre las tasas de interés y la persistente incertidumbre en el mercado del petróleo podrían limitar el alcance de la recuperación.

La desescalada podría reducir la presión del petróleo y la inflación

Los elevados precios del petróleo, provocados por las interrupciones del suministro en el Golfo Pérsico, continúan presionando al oro. Una energía más costosa aumenta el riesgo de una inflación persistente y refuerza las expectativas de que la Reserva Federal podría mantener las tasas de interés en niveles restrictivos o incluso aplicar una nueva alza.

Aunque el oro es ampliamente considerado como una cobertura de largo plazo frente a la inflación, no genera ingresos. Por lo tanto, el aumento de los rendimientos de los bonos incrementa el costo de oportunidad de mantener un metal que no ofrece rentabilidad, lo que podría reducir la demanda de inversión.

Las perspectivas de la Fed continúan siendo el principal factor

Los inversionistas esperan ahora la decisión de política monetaria de la Reserva Federal y los comentarios de su presidente, Kevin Warsh, después de la reunión de la próxima semana. Actualmente, los mercados asignan una probabilidad de 64% a un alza de tasas en septiembre.

Desde una perspectiva técnica, la ruptura por encima de la tendencia bajista vigente desde el 6 de julio ha mejorado el sentimiento de corto plazo. Sin embargo, el oro podría permanecer atrapado dentro de un amplio rango de consolidación hasta que los inversionistas reciban señales más claras sobre la trayectoria futura de las tasas de interés en Estados Unidos y la evolución de la situación en Oriente Medio.

Dicho esto, las preocupaciones sobre un mayor endurecimiento por parte de la Fed podrían estar sobredimensionadas. El presidente Warsh no ha indicado que nuevas alzas de tasas sean actualmente el escenario base, mientras que la proximidad de las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos, previstas para más adelante este año, podría reducir la probabilidad de una política monetaria más restrictiva antes de la votación.

Desde un punto de vista técnico, los siguientes niveles importantes de resistencia para el oro se encuentran alrededor de los 4.800 y 5.000 dólares por onza, ambos reforzados por reacciones anteriores del precio. Mientras tanto, el nivel de los 4.000 dólares continúa actuando como una zona de soporte clave.

Fuente: xStation5