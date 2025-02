El ORO sube un 1,15% 💰

Los precios del oro y la plata suben en medio del riesgo de una 鈥渁pretada posici贸n corta鈥 鈿 El oro ha subido m谩s de un 1% hoy, impulsado por varios factores clave que impulsan el sentimiento en el mercado de metales. El d贸lar estadounidense y los rendimientos de los bonos del Tesoro est谩n cayendo, mientras que las declaraciones de los funcionarios de la Reserva Federal sugieren que la Fed todav铆a espera recortes de tasas este a帽o, junto con una disminuci贸n gradual de la inflaci贸n. Un factor significativo que se suma a la incertidumbre del mercado son las recientes acciones de Trump, que afectan al comercio global, la geopol铆tica y la econom铆a. Como resultado, la demanda de activos de refugio seguro, incluido el oro, est谩 aumentando. Sin embargo, el repunte actual va m谩s all谩 de los factores macroecon贸micos y geopol铆ticos. Los temores de un arancel del 10% en Europa han desencadenado un aumento en la demanda de oro f铆sico en Nueva York, agotando las reservas de oro en Londres. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Din谩micas clave del mercado: Aumento de los tiempos de espera para las entregas de oro f铆sico

La fuerte demanda ha llevado a la liquidaci贸n de posiciones cortas masivas en las bolsas de materias primas

La mayor demanda de oro f铆sico desde la pandemia

Las reservas de oro en COMEX han aumentado de ~17,5 millones a 32 millones de onzas en solo unas pocas semanas

El reciente aumento de precios de 200 a 300 d贸lares por onza no est谩 relacionado con factores de pol铆tica monetaria El oro se mantiene muy por encima de la EMA50 en el gr谩fico diario y, una vez m谩s, hemos visto una ruptura al alza de la fase de consolidaci贸n que persisti贸 durante el cuarto trimestre de 2024.

Fuente: xStation5 Los precios de la plata tambi茅n suben La plata se est谩 disparando hoy, subiendo un 1,25% a 32,50 d贸lares por onza. Los precios acaban de salir de una zona de resistencia clave por encima de los 32 d贸lares. Una ruptura sostenida por encima de este nivel podr铆a impulsar los precios de la plata hacia los 33,50 d贸lares. En el lado negativo, en caso de una correcci贸n, los operadores deber铆an estar atentos a las zonas de soporte de 32 y 31,40 d贸lares.

Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "