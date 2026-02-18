El oro sube un 2,5% y se acerca a los 5.000 dólares la onza

El oro (GOLD) registra avances contundentes en la sesión de hoy y amplía las ganancias incluso después de que los datos macroeconómicos de Estados Unidos sorprendieran al alza en un escenario que, en condiciones normales, respaldaría al dólar y limitaría el repunte del metal precioso.

Los pedidos, la producción industrial y las cifras del sector inmobiliario superaron las expectativas. Sin embargo, el movimiento alcista del oro parece estar sostenido por una mayor prima de riesgo geopolítico y por el posicionamiento de los inversores antes de la publicación de las actas de la Reserva Federal correspondientes a la reunión de enero.

Nerviosismo por tensiones entre EE.UU. e Irán

Los mercados muestran cierta inquietud ante el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Al mismo tiempo, cabe señalar que durante la mayor parte de febrero el oro se ha movido dentro de un rango estrecho, sin una tendencia direccional clara.

En el frente geopolítico, la primera ronda de conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia, mediadas por EE.UU. en Geneva, concluyó tras aproximadamente dos horas. El presidente Volodímir Zelenski​ calificó el diálogo como “difícil” y acusó a Moscú de dilatar el proceso.

Por su parte, Irán afirmó haber acordado con Estados Unidos un conjunto de “principios rectores” para avanzar en conversaciones nucleares, aunque subrayó que un acuerdo definitivo no es inminente.

Fed, actas y PCE

El mercado espera ahora la publicación de las actas de la reunión del 16–17 de enero de la Federal Reserve (previstas para las 18:00 GMT), en un contexto de moderación de los riesgos en el mercado laboral y una desaceleración del proceso desinflacionario. Aun así, el documento podría aportar información limitada, dado que la narrativa del mercado ha cambiado de forma notable desde la última reunión.

El siguiente gran catalizador será el dato del PCE de EE. UU., que se publicará el viernes. Este indicador, la medida de inflación preferida por la Fed, será clave para calibrar las expectativas sobre los costos de financiación.

Oro y tasas de interés: relación clave

El oro, considerado tradicionalmente un activo refugio, alcanzó un máximo histórico de 5.594,82 dólares el 29 de enero. Al no ofrecer rendimiento, suele beneficiarse en entornos de tasas de interés más bajas.

Actualmente, el mercado descuenta dos recortes de tasas este año, con el primero previsto para junio, según las estimaciones de CME Group a través de su herramienta FedWatch.

