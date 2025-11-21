El paquete fiscal aprobado por Japón impacta en el yen

El tipo de cambio USD/JPY se sitúa en el cruce de 156,7. La sesión de hoy está influenciada por una compleja combinación de factores fundamentales, donde la fortaleza del dólar compite con posibles intervenciones de Japón. La diferencia en política monetaria entre EE. UU. y Japón sigue favoreciendo al dólar, pero el riesgo de medidas por parte del Banco de Japón y el gobierno japonés limita el potencial alcista del par. La atención se centra en los datos económicos estadounidenses, las actas de la Fed y el paquete fiscal de 21,3 billones de yenes recientemente aprobado por Japón.
Cotización del dólar-yen japonés
Política monetaria de la Fed y del Banco de Japón
La Reserva Federal mantiene una postura restrictiva, y el mercado interpreta las actas de la Fed como una señal de que los tipos de interés estadounidenses se mantendrán relativamente altos. El Banco de Japón continúa con su política monetaria ultraexpansiva, absteniéndose de una normalización rápida, lo que limita la posible apreciación del yen. Estas diferencias en los enfoques monetarios crean una ventaja estructural para el dólar.
Postura política del gobierno japonés
El gobierno japonés ha insistido repetidamente en la necesidad de estabilizar el yen, pero hasta ahora se ha limitado a declaraciones. Un representante gubernamental enfatizó que las fluctuaciones repentinas del mercado de divisas requieren atención y una posible estabilización. La falta de medidas concretas, sumada a la postura extremadamente laxa del Banco de Japón, genera tensiones y mantiene a los inversores cautelosos respecto al yen.
Paquete fiscal de Japón
El paquete fiscal recientemente aprobado, por valor de 21,3 billones de yenes, ha generado reacciones encontradas en el mercado. Si bien parte de los fondos se destinan a mitigar las presiones inflacionistas, la nueva emisión de bonos podría incrementar la carga sobre el mercado de deuda, lo que, junto con el aumento de los rendimientos, respalda al yen a corto plazo.
Informes económicos de EE. UU.
Los sólidos datos del mercado laboral estadounidense, incluyendo las nóminas no agrícolas (NFP), los salarios y la tasa de desempleo, fortalecen el dólar. El mercado interpreta estas cifras como una confirmación de que la Reserva Federal mantendrá los tipos de interés sin cambios. Los datos macroeconómicos japoneses tienen actualmente un impacto limitado debido a la lentitud con la que reacciona el Banco de Japón y a que no modifica su política monetaria a corto plazo.
Diferencial de los tipos de interés
La amplia diferencia entre los altos tipos de interés estadounidenses y los bajos japoneses sigue perjudicando al yen. Los mercados se benefician de la ventaja del dólar y utilizan el yen en sus estrategias de financiación, lo que perpetúa la superioridad del dólar.
