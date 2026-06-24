El dólar estadounidense se ha fortalecido significativamente en los últimos días, y las revisiones restrictivas de las proyecciones de la Reserva Federal se han convertido en el principal catalizador detrás de la caída del par de divisas más importante del mundo. El par EUR/USD sigue cayendo a pesar de que el Banco Central Europeo aplicó recientemente una subida de tipos de 25 puntos básicos, lo que sugiere que el movimiento del dólar está siendo impulsado por algo más que las simples expectativas sobre los tipos de interés.

Los inversores se centran cada vez más en la divergencia entre las economías de Estados Unidos y de la eurozona. En Estados Unidos, los indicadores clave como las encuestas ISM, los datos de PMI y las nóminas no agrícolas siguen apuntando a un crecimiento económico relativamente sólido. Por el contrario, la eurozona parece atrapada en lo que podría describirse como un estancamiento estable. En toda Europa, los riesgos siguen sesgados a la baja debido a las continuas interrupciones en los mercados energéticos y a la persistente debilidad del sector manufacturero, que sigue siendo un contribuyente importante para el crecimiento regional. Los datos del clima empresarial IFO de Alemania a las 9:00, no obstante, pueden mover al par EUR/USD.

El par EUR/USD retrocede

El par EUR/USD ha caído hacia la zona de 1,135, lo que señala una reversión hacia una tendencia bajista. El par cotiza ahora significativamente por debajo de la media móvil exponencial de 200 días (EMA200, línea roja), que se sitúa cerca de 1,16 y está reforzada por varias reacciones importantes del precio en el pasado.

El par encadena ya casi cinco sesiones consecutivas de pérdidas, siendo el mayor catalizador de la liquidación el cambio de la Reserva Federal hacia una perspectiva de política monetaria más restrictiva.

Fuente: xStation5

Al observar la temporalidad horaria, el par EUR/USD está reflejando actualmente la corrección anterior casi punto por punto. La pregunta clave es si el fuerte impulso a la baja está empezando a desvanecerse. Si la presión de venta comienza a moderarse en torno a los niveles actuales, el descenso podría ralentizarse y permitir que el EUR/USD experimente un rebote hacia 1,14, donde se encuentra actualmente la media móvil exponencial de 50 períodos (EMA50, línea naranja).