Dólar hoy Colombia: dólar cae bajo 3.200 tras ADP débil y presión sobre el dólar global

El tipo de cambio (USDCOP) cede 0,5% hasta 3.190,95 y devuelve el terreno que había ganado durante la jornada anterior, en una sesión donde la dirección se define íntegramente fuera de Colombia. El índice dólar perforó el nivel de 99,8 y marcó su registro más bajo en siete semanas, de modo que el peso colombiano está capitalizando una debilidad generalizada de la divisa estadounidense antes que un cambio en sus propios determinantes.

Un peso que sube por lo que ocurre afuera

La sesión colombiana carece de catalizador propio hasta las 6:00 p. m., de modo que el movimiento del tipo de cambio replica lo que sucede con la divisa estadounidense a escala global. El índice dólar perforó 99,8 y marcó mínimos de siete semanas, arrastrado por la intervención conjunta de Estados Unidos y Japón que movilizó unos 88.000 millones de dólares en compras de yenes, por la salida de inversionistas extranjeros de renta fija estadounidense de largo plazo, y por un reporte de empleo privado de ADP más débil de lo previsto que, junto con la nueva caída de los precios energéticos, redujo las expectativas de un alza de la Fed el próximo mes.

Lo relevante para Colombia no es tanto la magnitud de esa debilidad sino su persistencia, porque el país entra en su octavo mes con un diferencial de tasas ampliamente favorable frente al rango de 3,50%-3,75% estadounidense, y cada semana que la Reserva Federal no endurece su política extiende la vida útil del carry trade en pesos. Esa es la razón por la que el emisor decidió actuar.

El emisor publica sus minutas con el peso en zona de máximos

La agenda local se reduce a una publicación, prevista para las 6:00 p. m. El Banco de la República dará a conocer las minutas de su última reunión de política monetaria, documento que detalla la deliberación de la Junta Directiva y la distribución del voto.

El antecedente verificable de la reunión previa ayuda a dimensionar por qué ese texto resulta relevante. El 30 de junio, la Junta incrementó la tasa en 75 puntos base hasta 12% con una votación fragmentada, en la que cuatro directores respaldaron el alza, dos preferían un recorte de 50 puntos base y uno votaba por mantenerla sin cambios. Una dispersión de esa magnitud, con miembros pidiendo movimientos en direcciones opuestas dentro de la misma sesión, refleja una autoridad monetaria sin consenso sobre el balance entre convergencia inflacionaria y costo para la actividad.

El contexto en que llegan estas minutas también cambió. El 31 de julio la Junta aprobó un programa de acumulación de reservas internacionales por hasta 4.000 millones de dólares, ejecutado mediante subastas mensuales de opciones put que solo pueden ejercerse cuando la Tasa Representativa del Mercado se ubica por debajo de su promedio móvil de veinte días hábiles. La primera subasta se realizó el lunes con un cupo de hasta 400 millones de dólares, y el emisor subrayó que el programa tiene carácter preventivo y resulta compatible con su postura monetaria.

Análisis técnico del dólar en Colombia

En gráfico de cinco minutos, el USD/COP cotiza en 3.190,95 después de perder las medias móviles de 50 y 200 periodos, ubicadas en 3.200,53 y 3.194,76, que ahora funcionan como resistencia junto con la referencia de 3.197,77. El par se apoya en el soporte inmediato de 3.189,28, nivel que ha contenido varios intentos de descenso durante la sesión y cuya pérdida dejaría expuesta la zona de 3.170. Hacia arriba, una recuperación sostenida sobre 3.197 sería necesaria para volver a poner en juego la franja de 3.215. El RSI en 40,2 se acerca a la zona baja del rango neutral sin llegar a sobreventa, mientras que un ADX cercano a 29 con el direccional negativo apenas por encima del positivo confirma que la presión vendedora mantiene el control, aunque con una diferencia estrecha que sugiere un mercado más equilibrado de lo que aparenta.

Fuente: xStation5.