El par USD/JPY vuelve a subir. La intervención no es suficiente: los mercados esperan la actuación del Banco de Japón

El par USD/JPY vuelve a subir, mientras que el yen comienza a ceder parte de las subidas obtenidas tras la intervención conjunta de Japón y Estados Unidos a finales de julio. Esta respuesta, excepcionalmente contundente por parte de las autoridades, provocó una fuerte caída del USD/JPY en poco tiempo y proporcionó al yen un alivio muy necesario. El problema es que, tan solo unos días después, el mercado vuelve a poner a prueba la debilidad de la moneda japonesa.

Esto demuestra que la intervención en el mercado de divisas puede ser una herramienta eficaz para frenar una caída brusca, pero podría no ser suficiente para generar un cambio de tendencia duradero. En el caso del yen, el problema subyacente es mucho más profundo. La diferencia entre los tipos de interés de Estados Unidos y Japón sigue siendo muy amplia, y esta ha sido una de las principales razones de la persistente presión sobre la moneda japonesa.

Por lo tanto, el mercado presta cada vez más atención a lo que podría ocurrir en la reunión del Banco de Japón de septiembre. Existen crecientes indicios de que el Banco de Japón podría decidir subir los tipos de interés nuevamente los días 17 y 18 de septiembre. Una medida de este tipo sería mucho más importante para el yen que la mera intervención, ya que representaría un cambio real en el diferencial de tipos de interés entre Japón y Estados Unidos.

Gráfico del USD/JPY con velas diarias

Fuente: xStation5

Factores que actualmente impulsan el USD/JPY

La intervención proporcionó cierto alivio al yen, pero el efecto se está desvaneciendo rápidamente.

A finales de julio, el par USD/JPY se acercó a niveles que las autoridades japonesas consideraban inaceptables. La respuesta fue particularmente contundente, ya que Estados Unidos también se sumó a Japón en la intervención. Esta operación conjunta revirtió rápidamente parte del movimiento anterior y provocó una fuerte apreciación del yen.

Inicialmente, el efecto fue muy claro. El USD/JPY cayó hacia 157 y el mercado comenzó a considerar nuevamente la posibilidad de un cambio de tendencia duradero.

Hoy, la situación es diferente. El par vuelve a subir, mientras que el soporte para el yen comienza a mostrarse cada vez más frágil. El mercado presta atención al hecho de que Tokio no complementó la intervención con medidas más agresivas, lo que podría indicar que los responsables de la política monetaria buscan principalmente limitar los movimientos excesivos del mercado en lugar de fijar un nivel cambiario específico de forma permanente.

Precisamente por eso, la intervención por sí sola no resuelve el problema. Puede paralizar el mercado durante varios días o semanas, pero si las condiciones subyacentes permanecen inalteradas, la presión sobre el yen puede regresar rápidamente.

El Banco de Japón necesita hacer algo más que simplemente intervenir.

La pieza clave del rompecabezas sigue siendo la política monetaria del Banco de Japón. El Banco de Japón ha iniciado el proceso de normalización de su política monetaria y ya ha subido los tipos de interés. El mercado espera cada vez más que esta no sea la última medida. Informes recientes sugieren que el banco central podría decidir subir los tipos de nuevo en su reunión del 17 y 18 de septiembre.

Para el yen, esta sería una señal mucho más importante que otra ronda de intervención en el mercado de divisas. Una subida de tipos reduciría el diferencial de tipos de interés entre los activos estadounidenses y japoneses, disminuyendo el atractivo de las estrategias que implican financiar inversiones en divisas de mayor rendimiento con yenes.

Por ahora, sin embargo, el mercado aún necesita ver si el Banco de Japón está realmente dispuesto a actuar. La posibilidad de una subida de tipos en septiembre ofrece cierto apoyo al yen, pero solo una decisión concreta, junto con indicaciones sobre futuras medidas, podría cambiar las perspectivas del mercado de forma más duradera.

El diferencial de tipos de interés sigue siendo un problema para el yen.

Aunque el Banco de Japón suba los tipos de interés en septiembre, la diferencia entre los tipos de interés de Estados Unidos y Japón seguirá siendo significativa. Aquí reside el principal problema para la moneda japonesa. El mercado podría comprar yenes durante un tiempo anticipándose a una decisión del Banco de Japón, pero si el banco central indica una pausa prolongada tras la subida, la ventaja del dólar podría reaparecer rápidamente. Por este motivo, una subida de tipos por sí sola podría no ser suficiente. Lo que importará mucho más es si el Banco de Japón logra convencer al mercado de que está iniciando un proceso a largo plazo de normalización de la política monetaria.

Si esto ocurre, el par USD/JPY podría entrar en una tendencia bajista más sostenida. Si, por el contrario, el Banco de Japón mantiene la cautela mientras la Reserva Federal mantiene los tipos elevados durante un período prolongado, la presión sobre el yen podría reaparecer a pesar de otra subida de tipos.

El mercado vuelve a poner a prueba la credibilidad de Tokio.

La última intervención fue excepcional porque participaron tanto Japón como Estados Unidos. Esta medida reforzó la señal enviada al mercado y demostró que las autoridades estaban preparadas para actuar ante una depreciación excesiva del yen.

Sin embargo, el problema radica en que el mercado ya está empezando a evaluar cuánto tiempo se mantendrá efectiva esa señal. Si el par USD/JPY se acerca nuevamente a los niveles que desencadenaron la intervención en el pasado, Tokio se enfrentará a una difícil decisión. Otra intervención enviaría una señal muy contundente, pero sería cada vez más difícil convencer al mercado de que la acción gubernamental puede revertir permanentemente la tendencia sin el apoyo de la política monetaria.

Por ello, la reunión del Banco de Japón de septiembre podría ser más importante que la propia intervención. El mercado querrá comprobar si el banco central está realmente dispuesto a utilizar la política de tipos de interés como segundo pilar en sus esfuerzos por combatir la depreciación del yen.

El par USD/JPY vuelve a subir, pero septiembre podría cambiar el panorama.

El actual alza del USD/JPY demuestra que el efecto de la intervención conjunta de Japón y Estados Unidos se está desvaneciendo gradualmente. El yen disfrutó de varias semanas de alivio, pero los fundamentos del mercado de divisas no han cambiado lo suficiente como para sugerir que se esté produciendo un cambio de tendencia duradero.

La atención se centra ahora en el Banco de Japón. Si el Banco de Japón sube los tipos de interés en septiembre y su comunicación indica la posibilidad de nuevas subidas, el yen podría recibir un apoyo mucho más sólido y duradero. Sin embargo, si el banco central japonés sube los tipos, pero deja en el mercado la impresión de que será difícil lograr nuevas subidas, el USD/JPY podría retomar su tendencia alcista.

Por ahora, el mercado demuestra que la intervención por sí sola no ha sido suficiente. Japón necesita no solo vender dólares y comprar yenes, sino, sobre todo, reducir el diferencial de tipos de interés. Precisamente por eso, la reunión del Banco de Japón en septiembre podría ser uno de los eventos más importantes para el USD/JPY durante todo el tercer trimestre.

Conclusiones clave