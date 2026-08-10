Cierre de mercado: Nvidia no convence al mercado con su plan de US$500.000 millones

La sesión estuvo marcada por un aumento de la volatilidad en la renta variable, impulsado principalmente por el repunte del petróleo ante la persistente tensión entre Estados Unidos e Irán y la falta de avances para normalizar el tránsito por el estrecho de Ormuz. La mayoría de las acciones del S&P 500 cerraron a la baja, mientras los inversores redujeron exposición al riesgo y centraron la atención en el dato de inflación de Estados Unidos previsto para este miércoles, clave para las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal. En el sector tecnológico, Nvidia registró fuertes caídas después de conocerse que importantes firmas de Wall Street estarían trabajando con la compañía en un paquete de financiación de hasta 500.000 millones de dólares para infraestructura de inteligencia artificial. Al mismo tiempo, las declaraciones de Donald Trump rechazando las exigencias de Irán de recibir compensaciones por la guerra redujeron las expectativas de un acuerdo rápido, reforzando las presiones alcistas sobre el crudo y el tono defensivo de los mercados.



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Noticias Claves

Geopolítica: La sesión estuvo marcada por la persistente tensión entre Estados Unidos e Irán en torno al estrecho de Ormuz. Washington mantiene la presión económica como principal herramienta de negociación, mientras Teherán sostiene condiciones firmes para normalizar el tránsito marítimo. Aunque las posibilidades de un acuerdo inmediato siguen siendo limitadas, la ausencia de nuevas amenazas militares estadounidenses apunta, por ahora, a una estrategia de contención de la escalada y búsqueda de una salida negociada.

Estados Unidos: La atención se centró en varios frentes institucionales y empresariales. El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, certificó el cumplimiento de sus compromisos de desinversión financiera, mientras la Casa Blanca evitó anticipar cambios en la Junta de la Fed relacionados con Lisa Cook. En el ámbito empresarial, las quiebras comerciales mostraron una evolución favorable en julio, con las solicitudes bajo el Capítulo 11 cayendo un 27% interanual y las quiebras comerciales totales descendiendo un 8%, según el Instituto Americano de Bancarrota.

Europa: La confianza del inversor en la zona euro mejoró significativamente en agosto, con el índice Sentix situándose en 0,9 puntos, por encima de la previsión de -0,7 y del registro anterior de -3,1. El dato refleja una recuperación del sentimiento inversor y supone una señal positiva para las perspectivas económicas de la región.

Japón: Las expectativas de una posible subida de tasas por parte del Banco de Japón en septiembre ganaron protagonismo después de que, según Kyodo, la señal de endurecimiento monetario provocara una intervención de Estados Unidos.

Oro: El oro se mantuvo estable por encima de los 4.300 dólares por onza, respaldado por la incertidumbre geopolítica en torno al estrecho de Ormuz. Los inversores permanecen además a la espera de un importante informe de inflación en Estados Unidos.

Petróleo: El mercado energético continuó tensionado por el conflicto con Irán y la falta de avances para reabrir el estrecho de Ormuz. El WTI superó los 82 dólares por barril, mientras los futuros del gas natural europeo llegaron a subir un 11,7% y los precios del diésel se vieron impulsados por un ataque a una refinería saudí. Al mismo tiempo, la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos cayó en 6,1 millones de barriles hasta 298,7 millones, su nivel más bajo desde enero de 1983, evidenciando un mayor uso de las reservas para contener las presiones sobre los precios energéticos.

Acciones: La sesión corporativa estuvo dominada por movimientos relevantes en minería y tecnología. Barrick Mining cayó un 7,3% tras decepcionar al mercado el acuerdo con Newmont sobre Nevada Gold Mines, pese a recibir 1.950 millones de dólares y reorganizar activos dentro de la empresa conjunta. En tecnología, Microsoft prepara el lanzamiento de su chip Maia 300, mientras Intel planea captar 15.000 millones de dólares mediante una emisión de acciones para financiar su expansión vinculada a la inteligencia artificial. En paralelo, grandes firmas de inversión como Apollo, Blackstone, BlackRock, Brookfield, Goldman Sachs y KKR negocian con Nvidia una financiación que podría alcanzar los 500.000 millones de dólares para desarrollar infraestructuras de inteligencia artificial.

Análisis US100

El Nasdaq 100 ha mantenido una estructura correctiva durante la jornada, tras permanecer por debajo de su nivel clave en torno a los 30.078 puntos. Aunque el precio aún se sostiene sobre sus medias móviles, el MACD comienza a mostrar señales de pérdida de momentum y amenaza con girar hacia una dinámica bajista, por lo que esta resistencia continúa siendo la principal referencia de corto plazo.

Una continuidad de la presión bajista podría llevar al precio a buscar el punto pivote ubicado en torno a los 29.254 puntos. En cambio, una superación de los 30.078 puntos podría reactivar el impulso alcista y extender el movimiento hacia la siguiente resistencia relevante, ubicada en torno a los 30.324 puntos.



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Análisis GOLD

El oro ha mantenido su presión al alza, marcando un nuevo máximo durante la sesión y manteniéndose en torno a la resistencia de los 4.387 puntos. Esta zona se mantiene como una referencia mayor, ya que una consolidación por encima de este nivel podría confirmar la continuidad del impulso alcista.

Si el precio logra sostenerse sobre los 4.387 puntos, podría extender el movimiento hacia la siguiente zona de resistencia, ubicada entre los 4.477 y 4.513 puntos. En cambio, un rechazo desde esta región podría dar paso a un movimiento correctivo, con un soporte relevante en torno a los 4.225 puntos.

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