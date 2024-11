El par USD-MXN baja un 1.22% tras el recorte de 25 puntos de la Fed

El peso mexicano continúa ganando terreno frente al dólar estadounidense, el par USD-MXN baja un 1.32% en la sesión actual. Este fortalecimiento refleja una combinación de factores internacionales y locales, con la política monetaria de Estados Unidos y las cifras económicas de México como catalizadores clave. Contexto de la política monetaria de la Reserva Federal En su última declaración, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) enfatizó la solidez de la economía estadounidense, a pesar de una leve desaceleración en el mercado laboral. La Fed reconoció que la inflación ha mostrado progreso hacia su objetivo del 2%, lo que respaldó el recorte de 25 puntos básicos en las tasas de interés, pero subrayó que aún se mantiene elevada, lo cual influye en las expectativas de los inversores sobre la posible evolución de las tasas de interés. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Factores económicos internos de México En el ámbito nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó un incremento de la inflación general de México en octubre, por encima de las estimaciones, mientras que la inflación subyacente presentó un leve descenso. Este comportamiento de los precios podría abrir la puerta para un eventual ajuste en las tasas de interés por parte del Banco de México (Banxico), dado que el entorno de precios subyacentes refleja una moderación que podría aliviar la política monetaria en el futuro cercano. Factores políticos y estabilidad institucional En el ámbito político, la incertidumbre disminuyó luego de que la Suprema Corte de Justicia rechazara la propuesta del juez Juan Luis González Alcántara Carrancá para invalidar partes de la reforma judicial aprobada en septiembre, fortaleciendo así la estabilidad institucional en el país. Además, la presidenta Claudia Sheinbaum informó haber tenido una conversación cordial con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en la que ambos destacaron la importancia de mantener una buena relación entre ambos países. Fuente: xStation5.

El USD-MXN está manteniéndose en una tendencia bajista luego de un rechazo en la media móvil de 50 periodos, que ahora actúa como resistencia en 19.9151. El nivel clave de soporte inmediato está en 19.7414, mientras que la resistencia se encuentra en 19.9217. Si el precio supera los 19.9217, podría buscar un impulso hacia 20.0020, respaldado por la recuperación en el RSI hacia niveles de 50 y un posible cruce del ADX que indique fortalecimiento alcista. Si el par rompe el soporte en 19.7414, podría extender la caída hacia 19.4330.

