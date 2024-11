El par USD-MXN sube en medio de datos mixtos en EE.UU.

En la segunda mitad de la sesión, el peso mexicano continúa depreciándose frente al dólar, aunque con menor intensidad que en las primeras horas de negociación. La divisa mexicana alcanzó un máximo de 20.22 pesos por dólar y un mínimo de 19.99 pesos en la jornada de hoy, reflejando la volatilidad generada por los datos económicos de Estados Unidos que ofrecen señales mixtas sobre el estado de la economía. El mercado reaccionó inicialmente a un informe de empleo de ADP más sólido de lo esperado, pero la posterior revisión a la baja del crecimiento del PIB del tercer trimestre disminuyó el impulso alcista del dólar. Con esto, la volatilidad en el mercado cambiario se ha moderado, aunque los inversionistas se mantienen cautelosos de cara al reporte de Nonfarm Payrolls (NFP) del viernes, que podría ofrecer nuevas perspectivas sobre el mercado laboral estadounidense. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Factores clave detrás de la depreciación del peso mexicano Reporte de empleo ADP: El informe de empleo de ADP para octubre mostró un aumento de 233,000 nuevos empleos en EE.UU., superando las expectativas y generando un breve fortalecimiento del dólar. Esta cifra refuerza la percepción de una economía laboral aún sólida, a pesar de que la cifra de septiembre fue revisada al alza a 159,000 empleos. Crecimiento del PIB de EE.UU.: Aunque el PIB estadounidense creció un 2.8% en el tercer trimestre, esta cifra quedó por debajo de las expectativas del mercado, lo cual debilitó al dólar frente a sus pares, favoreciendo momentáneamente al peso mexicano. Expectativas de recorte de tasas por la Fed: Los futuros de tasas muestran una probabilidad casi total de que la Reserva Federal reduzca su tasa de interés en un cuarto de punto en su próxima reunión. Esta expectativa de un posible estímulo monetario debilita el atractivo del dólar para los inversores, impactando indirectamente en el desempeño del peso mexicano. Esperanzas en el reporte NFP del viernes: Los inversionistas se muestran cautelosos ante la publicación del informe de nóminas no agrícolas (Nonfarm Payrolls), el cual se anticipa mostrará una significativa reducción en el crecimiento de empleos, lo que podría afectar la demanda especulativa del dólar y modificar las perspectivas de tasas en EE.UU. USD-MXN (Intervalo M15) Fuente: xStation5. El tipo de cambio se encuentra consolidándose cerca de una resistencia clave en 20.1188, tras un fuerte impulso alcista que rompió niveles previos. El RSI en muestra fuerza moderada, mientras que el ADX por encima de los 25 puntos señala una tendencia consolidada. Un rompimiento sólido de la resistencia en 20.1188 podría llevar al precio hacia el próximo objetivo en 20.2802, especialmente si se mantiene el momentum actual. En caso de rechazo en 20.1188, el precio podría retroceder hasta el soporte en 20.0532, con un quiebre adicional llevando el par hacia 19.9999.

