El peso chileno inicia estable en un contexto de baja volatilidad por feriado en EE. UU.

El dólar estadounidense continúa mostrando fuerza frente a diversas monedas emergentes, todavía el peso chileno abrió este martes en 974.24 pesos por dólar, en un escenario marcado por la baja volatilidad debido al feriado de Thanksgiving en Estados Unidos, que mantiene cerrados los principales mercados financieros internacionales. Sin eventos económicos relevantes en la agenda local, los movimientos de la divisa están determinados principalmente por factores externos, como el desempeño de la economía china y su impacto en el precio del cobre, principal fuente de exportaciones de Chile. Desempeño del cobre y contexto externo El cobre, un indicador clave para la economía chilena, registró una caída intradía de -0,52% al inicio de la sesión, reflejando la falta de estímulos económicos concretos en China, la segunda mayor economía mundial. Este debilitamiento añade presión a las perspectivas del peso chileno, aunque los mercados globales se mantienen mayormente estáticos por la limitada actividad financiera internacional. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Proyecciones para el peso chileno En un entorno de limitada liquidez global, se espera que el peso chileno fluctúe en un rango acotado de entre 970 y 978 pesos por dólar durante la jornada. Sin embargo, analistas advierten que ciertos factores podrían alterar esta estabilidad: Declaraciones políticas o económicas relevantes desde Estados Unidos , especialmente relacionadas con la política monetaria o fiscal.

, especialmente relacionadas con la política monetaria o fiscal. Movimientos inesperados en los precios de las materias primas, incluyendo el cobre o el petróleo. Fuente: xStation5.

