El peso chileno se aprecia ante alza del cobre

El peso chileno inició la jornada con una apreciación del 0.4%, llevando el tipo de cambio a 957 pesos por dólar. Este movimiento se da en un contexto de expectación en los mercados ante la publicación de los datos de inflación en Chile y el informe de empleo en Estados Unidos (NFP). Impulso del cobre y factores externos El precio del cobre experimenta un alza del 1.3% en el intradía, alcanzando máximos de cuatro meses en el mercado de futuros. Este repunte responde a preocupaciones sobre la oferta desde Chile, el mayor productor mundial del metal, así como a la creciente demanda derivada de la transición energética y el desarrollo de redes eléctricas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil No obstante, la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) advirtió sobre posibles riesgos para el mercado, incluyendo: Tensiones geopolíticas que podrían afectar la cadena de suministro.

que podrían afectar la cadena de suministro. Aranceles impuestos por Estados Unidos , que añaden incertidumbre comercial.

, que añaden incertidumbre comercial. Menor fortaleza del dólar, lo que ha favorecido la cotización del metal rojo. Inflación por encima de lo esperado En el ámbito local, los datos de inflación revelaron mayores presiones inflacionarias. El IPC de enero subió un 1.1%, superando el 0.7% esperado, mientras que la inflación subyacente se ubicó en 0.8%, frente a la expectativa de 0.1%. Estos datos refuerzan la posibilidad de que el Banco Central de Chile adopte una postura más cautelosa respecto a futuros recortes en la tasa de interés, lo que podría generar volatilidad en el tipo de cambio. Perspectivas para el tipo de cambio Dado este escenario, los analistas estiman que el dólar se moverá en un rango de 950 a 980 pesos durante la jornada, dependiendo de la evolución del cobre y las señales del mercado laboral estadounidense. Fuente: xStation5.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "