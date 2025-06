El peso chileno se aprecia impulsado por el cobre y debilidad del dólar

El peso chileno inició la sesión del jueves con una apreciación del 0,6 %, cotizándose en torno a 927 pesos por dólar (USDCLP). La jornada carece de datos económicos locales, pero está marcada por catalizadores externos favorables que fortalecen a la divisa chilena. Cobre al alza y fundamentos sólidos para el peso El principal impulso proviene del mercado de materias primas, donde el cobre sube hasta 4,80 dólares por libra, respaldado por: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Reducción de inventarios globales , lo que indica una oferta más ajustada.

Mayores envíos hacia Estados Unidos, compensando el menor dinamismo en la demanda china. Este repunte es especialmente relevante para Chile, ya que el cobre representa cerca del 50 % de las exportaciones del país, por lo que sus movimientos tienen un impacto directo sobre el tipo de cambio. Dólar presionado por expectativas de recorte en EE. UU. El dólar estadounidense sigue mostrando signos de debilitamiento, arrastrado por: Tensiones comerciales globales , tras el anuncio del expresidente Trump sobre posibles nuevas medidas arancelarias contra sus socios comerciales clave.

Datos de inflación por debajo de lo esperado en EE. UU., que han reforzado la expectativa de que la Reserva Federal recortará las tasas de interés, debilitando así al dólar frente a las monedas emergentes. Perspectiva técnica: soporte clave y potencial de apreciación Desde el análisis técnico, el gráfico del USDCLP muestra: Una tendencia bajista de corto plazo , marcada por máximos descendentes y resistencias en torno a los 939-944 pesos .

Zonas de soporte en 928 y luego en 922 , con extensión hacia los 914 pesos , donde se encuentra el 161,8 % de retroceso de Fibonacci, nivel crítico en caso de una mayor apreciación del peso.

El MACD aún en territorio negativo, pero con señales de estabilización, lo que sugiere que el impulso bajista podría perder fuerza si no hay nuevos catalizadores. Riesgos y catalizadores a seguir Si continúan los flujos hacia activos emergentes y se mantienen las perspectivas de política monetaria expansiva en EE. UU., el peso podría consolidar su apreciación.

No obstante, cualquier cambio en la política comercial de EE. UU. o un deterioro en las tensiones geopolíticas podría generar nuevas presiones alcistas para el USDCLP.

