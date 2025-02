El peso chileno se aprecia levemente en la primera parte de la sesión de hoy

El peso chileno inició la jornada en 990 pesos por dólar, reflejando una leve apreciación en un contexto donde los inversores evalúan el panorama de la política monetaria de EE. UU. A lo largo del día, la moneda podría fluctuar entre 985 y 1000 pesos, dependiendo de los flujos de inversión y la percepción del riesgo global. Bonos del Tesoro y señales de la Fed Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cayeron 3 puntos básicos, situándose en 4,52%, a pesar del tono ligeramente más agresivo del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en su última intervención. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Powell destacó: La fortaleza de la economía de EE. UU. , lo que respalda la actual política monetaria restrictiva.

, lo que respalda la actual política monetaria restrictiva. La desaceleración de la inflación , aunque aún no lo suficiente para justificar recortes en las tasas de interés.

, aunque aún no lo suficiente para justificar recortes en las tasas de interés. La necesidad de contar con datos económicos sólidos antes de flexibilizar la política monetaria, evitando así el riesgo de un repunte inflacionario. El mercado sigue atento a las próximas cifras económicas, que podrían influir en el comportamiento del dólar y, en consecuencia, en el peso chileno. Fuente: xStation5.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "