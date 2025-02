El peso chileno se aprecia tras postergación de aranceles en EE.UU. y alza del cobre

El peso chileno inició la jornada con una leve apreciación del 0,18%, situándose en 942 pesos por dólar. Este movimiento se debe, en gran parte, a la postergación de los aranceles generalizados previamente anunciados por el expresidente de EE.UU., Donald Trump, lo que alivió las preocupaciones sobre posibles disrupciones en el comercio global. Factores clave detrás del movimiento del peso chileno Impacto en mercados internacionales: La decisión de posponer los aranceles generó un efecto positivo en los mercados, especialmente en China, donde sectores como el tecnológico, industrial y minorista registraron un repunte.

Alza del cobre: La mejora en la confianza económica china impulsó el precio del cobre , que sube 1,5% , otorgando respaldo adicional al peso chileno.

La mejora en la confianza económica china impulsó el , que sube , otorgando respaldo adicional al peso chileno. Política monetaria en China: El Banco Popular de China anunció que retirará 2,4 billones de yuanes en liquidez antes de fin de mes, buscando reembolsar préstamos utilizados para políticas fiscales. Factores a seguir durante la jornada Datos económicos de EE.UU.: Se esperan cifras clave como ventas minoristas, producción industrial y precios del comercio exterior, fundamentales para evaluar la inflación y el impacto de las políticas económicas de la administración Trump.

Se esperan cifras clave como ventas minoristas, producción industrial y precios del comercio exterior, fundamentales para evaluar la inflación y el impacto de las políticas económicas de la administración Trump. Rango estimado del dólar: Se proyecta que el tipo de cambio fluctúe entre 933 y 960 pesos por dólar, dependiendo del desempeño de los datos económicos en EE.UU. y las condiciones del mercado global. La combinación de una mayor confianza en China y la reacción positiva de los mercados ante la postergación de los aranceles podría contribuir a la estabilidad del peso chileno en el corto plazo.

