El peso chileno se fortalece frente al dólar ante menor inflación en EE. UU. y señales de distensión comercial

El tipo de cambio en Chile experimentó un descenso significativo durante la jornada del miércoles 11 de junio, al pasar de 942 a 933 pesos por dólar, impulsado por factores externos que favorecieron la apreciación del peso chileno. El debilitamiento del dólar a nivel global y una mayor inclinación al riesgo en los mercados internacionales fueron los principales catalizadores del movimiento. Contexto internacional: Inflación en EE. UU. sorprende a la baja El dólar estadounidense mostró debilidad luego de que se publicaran datos de inflación en EE. UU. por debajo de las expectativas del mercado: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo subió apenas un 0,1 % mensual, frente al 0,2 % esperado.

La inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, también aumentó solo un 0,1 %, muy por debajo del 0,3 % anticipado. Estos datos refuerzan la narrativa de una moderación en las presiones inflacionarias, lo que a su vez reduce la probabilidad de nuevas alzas de tasas por parte de la Reserva Federal. Como resultado, el índice del dólar (DXY) cayó hasta niveles cercanos a 99,550 puntos, facilitando el avance de monedas emergentes como el peso chileno. Mercados financieros: optimismo en Wall Street por señales comerciales Paralelamente, Wall Street abrió con ganancias, evidenciando un renovado apetito por el riesgo, estimulado por avances diplomáticos entre Estados Unidos y China. El presidente Donald Trump confirmó un nuevo acuerdo comercial tras dos días de negociaciones, lo que elevó el optimismo de los inversores. Los futuros que inicialmente mostraban caídas moderadas, se recuperaron rápidamente tras los datos de inflación.

Las expectativas de una "paz arancelaria" alimentan el interés por activos de mayor riesgo, incluidos los mercados emergentes. Perspectivas para el tipo de cambio en Chile En este contexto, se consolida un escenario favorable para el peso chileno: La combinación de menor inflación en EE. UU. y avances diplomáticos entre las mayores economías del mundo reduce la presión sobre las monedas emergentes.

De mantenerse este entorno, el tipo de cambio podría aproximarse a los 930 pesos por dólar en el corto plazo, siempre que no surjan nuevos focos de tensión internacional. En resumen, la apreciación del peso chileno durante la jornada responde a un reequilibrio de expectativas en torno a política monetaria estadounidense y relaciones comerciales globales. Estos factores, de sostenerse, podrían marcar la pauta para una mayor estabilidad cambiaria en las próximas sesiones. Fuente: xStation5.

