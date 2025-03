El peso chileno se mantiene estable pese a retroceso del cobre

El peso chileno inició la jornada con una leve apreciación del 0,1%, ubicándose en torno a los 924 pesos por dólar, en una sesión marcada por la corrección en el precio del cobre y la expectativa de nuevos datos de desempleo en Chile. Al momento de esta publicación, el tipo de cambio se ubica en 925 pesos por dólar, mostrando una estabilidad relativa a pesar de un entorno de alta sensibilidad a factores externos e internos. Cobre retrocede tras alcanzar máximos históricos El precio del cobre cae un 0,4%, tras haber alcanzado máximos históricos en la sesión anterior, impulsado por expectativas de que Estados Unidos imponga aranceles a la importación del mineral. Este ajuste en el precio refleja una toma de utilidades por parte del mercado, y podría limitar el margen de apreciación del peso chileno en el corto plazo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil La corrección del cobre se da tras un fuerte impulso por preocupaciones de oferta.

Se mantienen las expectativas de medidas arancelarias por parte del expresidente Trump.

La presión sobre los términos de intercambio afecta directamente la cotización del peso. El mercado espera datos de desempleo en Chile En el ámbito local, los inversionistas aguardan la publicación de la tasa de desempleo correspondiente a febrero, prevista para mañana. Se espera un leve aumento desde el 8% al 8,2%, lo que podría reflejar cierta desaceleración del mercado laboral y, en consecuencia, afectar la confianza en la economía chilena. PIB de EE.UU. sorprende levemente al alza En Estados Unidos, el dato del PIB del cuarto trimestre fue publicado esta mañana, mostrando una expansión del 2,4%, por encima de la proyección del 2,3%, aunque por debajo del 3,1% registrado en el trimestre anterior. El dato fue considerado ligeramente positivo, pero no generó movimientos significativos en el tipo de cambio local, que continúa operando con moderada estabilidad. Rango esperado para el tipo de cambio Pese a la corrección en el cobre y a la expectativa de mayores cifras de desempleo, el peso chileno se mantiene contenido, en un rango acotado. Se espera que el tipo de cambio fluctúe entre los 915 y 934 pesos por dólar durante la jornada, condicionado por: La evolución del precio del cobre.

Los datos macroeconómicos locales e internacionales.

La incertidumbre sobre la política comercial de EE.UU. en un año electoral. En conjunto, estos elementos podrían aumentar la volatilidad cambiaria, aunque por ahora el mercado parece optar por la cautela en espera de nuevas señales. Fuente: xStation5.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "