El peso mexicano alcanza mínimos de siete meses y consolida su fortalecimiento frente al dólar

El peso mexicano continúa apreciándose este miércoles, con el tipo de cambio cayendo 0.2 % en la jornada y cotizando en torno a 19.29 pesos por dólar, su nivel más bajo desde octubre de 2024. En el transcurso del día, el tipo de cambio ha registrado un máximo intradía de 19.41 y un mínimo de 19.29, profundizando la tendencia bajista iniciada esta semana. El movimiento se produce en medio de una combinación de factores externos e internos que favorecen a la moneda mexicana. En el plano internacional, el dólar estadounidense se ha debilitado por crecientes especulaciones de que la administración Trump estaría dispuesta a tolerar un dólar más débil, como parte de su estrategia comercial. Esta percepción se vio reforzada por reportes de conversaciones recientes entre funcionarios de EE. UU. y Corea del Sur sobre la evolución del tipo de cambio del won, lo que reaviva la narrativa de que las monedas asiáticas subvaluadas han beneficiado a sus exportadores en detrimento de los estadounidenses. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Además, el impulso generado por el reciente acuerdo de reducción arancelaria entre EE. UU. y China ha comenzado a disiparse, a medida que los inversores redirigen su atención hacia los efectos estructurales de las políticas comerciales estadounidenses sobre el crecimiento global. A esto se suma un dato de inflación en EE. UU. más débil de lo esperado, que refuerza las apuestas de que la Reserva Federal aún tiene margen para aplicar dos recortes adicionales de tasas de interés en 2025. Esta expectativa ha debilitado al dólar y ha fortalecido el atractivo de activos de mercados emergentes como el peso. En el ámbito local, los operadores están enfocados en la próxima decisión del Banco de México, que se anunciará este jueves. El consenso del mercado anticipa un séptimo recorte consecutivo de 50 puntos base, lo que llevaría la tasa de referencia al 8.50 %. No obstante, gran parte de ese ajuste ya estaría descontado en los precios actuales, limitando su efecto sobre el mercado cambiario. Los datos macroeconómicos internos siguen brindando soporte al peso. La producción industrial creció 1.9 % interanual en marzo, y el PIB del primer trimestre aumentó 0.2 %, cifras que sugieren una economía resistente pese a los desafíos globales. Además, las exportaciones de petróleo y productos agrícolas continúan generando entradas sólidas de divisas, contribuyendo al equilibrio externo. Aunque persisten algunos riesgos, como los aranceles estadounidenses sobre el acero y el sector automotriz y la revisión inminente del T-MEC, el peso mexicano ha encontrado respaldo tanto en el alivio de las presiones monetarias externas como en fundamentos domésticos estables, consolidando así su avance hacia los niveles más fuertes en más de siete meses. Fuente: xStation5. El par USDMXN mantiene su sesgo bajista tras romper la directriz ascendente y perder el soporte clave en 19.4158, consolidándose por debajo de las medias móviles de 50 y 200 periodos (19.36 y 19.49 respectivamente). El soporte inmediato se ubica en 19.2989, cuyo quiebre abriría la puerta hacia niveles de retroceso de Fibonacci en 19.24 y 19.13. El RSI sugiere neutralidad, mientras el ADX indica debilidad en la tendencia actual.

