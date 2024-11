El peso mexicano amplía caídas en la segunda parte de la sesión

En la segunda parte de la sesión, el peso mexicano extendió sus caídas, alcanzando un máximo intradía de 20.45 pesos por dólar y un mínimo de 20.25. Este retroceso se produjo en un contexto de factores internos y externos que aumentaron la aversión al riesgo. Desempeño económico y política monetaria Los datos de ventas minoristas de septiembre en México mostraron un crecimiento mensual de 0.1% en línea con las expectativas, pero una caída interanual de -1.5%, peor que el consenso de -1.2%. Estos resultados refuerzan las expectativas de una política monetaria más laxa por parte del Banco de México, lo que tiende a debilitar al peso al reducir su atractivo para inversionistas extranjeros. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Reformas legislativas y riesgos políticos A nivel doméstico, la reciente aprobación en el Congreso de una reforma que elimina organismos reguladores independientes, como el Instituto Nacional de Transparencia, ha aumentado las preocupaciones sobre el riesgo institucional en México. Esta medida, criticada por organizaciones internacionales, podría complicar las relaciones comerciales con Estados Unidos, especialmente en un contexto de incertidumbre política. Factores internacionales adversos A nivel global, el peso enfrenta presiones adicionales por el aumento de tensiones geopolíticas tras la decisión de Rusia de reducir los límites para el uso de armas nucleares. Además, los datos laborales en Estados Unidos, que mostraron un fortalecimiento del mercado laboral, juntamente con los datos del mercado inmobiliario que fueron más fuertes de lo esperado, han reducido las expectativas de un recorte agresivo en las tasas de interés por parte de la Fed, fortaleciendo al dólar frente a monedas emergentes. Fuente: xStation5.

El USDMXN se encuentra actualmente en 20.4413, consolidando una ruptura alcista tras superar la resistencia dinámica de un canal descendente. El precio muestra fuerza al mantenerse por encima de la SMA de 200 periodos y la zona clave de 20.3540. El RSI señala un momentum positivo, mientras el ADX indica una tendencia en desarrollo. Si el precio supera el nivel de 20.4707, podría buscar como objetivo los 20.5887. Todavía, si el precio retrocede y pierde el soporte de 20.3540, el próximo objetivo estaría en 20.2548.

