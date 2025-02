El peso mexicano avanza frente al dólar en una jornada marcada por menores rendimientos

El peso mexicano se aprecia un 0.4% frente al dólar, manteniendo su tendencia positiva en la semana. Durante la sesión, el tipo de cambio registró un máximo de 20.43 y un mínimo de 20.25, impulsado por una caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. Factores que impulsan la apreciación del peso Menores rendimientos en EE.UU.: El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó 7 puntos básicos , ubicándose en 4.44% .

, ubicándose en . Esta caída se produjo después de que los datos de ventas minoristas en EE.UU. mostraran una contracción mayor a la esperada en enero, con un descenso del 0.9% , tras un aumento revisado al alza de 0.7% en diciembre .

mostraran una contracción mayor a la esperada en enero, con un descenso del , tras un aumento revisado al alza de . Los datos refuerzan las expectativas de un posible recorte de tasas por la Reserva Federal en 2025. Política comercial de EE.UU.: El expresidente Donald Trump anunció planes para implementar aranceles recíprocos sobre países que impongan impuestos a las exportaciones estadounidenses.

anunció planes para implementar sobre países que impongan impuestos a las exportaciones estadounidenses. Sin embargo, la directriz no impuso nuevos aranceles inmediatos , lo que alivió parcialmente la incertidumbre en los mercados.

, lo que alivió parcialmente la incertidumbre en los mercados. Howard Lutnick, nominado como secretario de Comercio en la administración de Trump, señaló que se analizarán los efectos país por país, con estudios concluidos para el 1 de abril. Sin datos económicos en México Para el mercado local, hoy no se publicaron datos económicos relevantes, por lo que la evolución del tipo de cambio estuvo determinada por factores externos, especialmente los movimientos en los mercados de renta fija y la política comercial de EE.UU. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5.

