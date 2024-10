El peso mexicano bajo presión por incertidumbre política

El peso mexicano se enfrenta a una fuerte presión debido a la incertidumbre generada por la posible aprobación de la Reforma al Poder Judicial, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta propuesta ha elevado el riesgo político en el país, causando volatilidad en los mercados. La reforma ha sido objeto de controversia, con el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, afirmando que Morena podría aprobarla con 85 senadores, mientras que la oposición señala que se requieren 86 votos para lograr la mayoría calificada. Esta incertidumbre política ha provocado una desvalorización del peso mexicano de 0.9% frente al dólar, llevando al tipo de cambio a alcanzar un máximo de 20.12 pesos por dólar durante la sesión. La atención ahora se centra en el desarrollo de la votación y sus posibles repercusiones económicas para México. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil





Fuente: xStation5. El tipo de cambio alcanzó la zona de resistencia cercana a los 20.10, formando un patrón de triple techo. El RSI señaló una sobrecompra en el activo, lo que llevó a una corrección a la baja hasta los 20.00, nivel donde ahora está intentando nuevamente romper la resistencia. Si logra superar los 20.10, el tipo de cambio podría alcanzar los 20.38. Sin embargo, si rompe su soporte en los 19.78, podría buscar el siguiente nivel en los 19.49. A pesar de estos movimientos, el activo permanece lateralizado. El RSI indica que aún hay margen para una apreciación adicional del precio, mientras que el ADX sugiere que la tendencia alcista sigue teniendo fuerza suficiente para continuar.



"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "