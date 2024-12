El peso mexicano cae 0.5% intradía frente al dólar, presionado por factores externos e internos

El peso mexicano registró una depreciación intradía del 0,5% frente al dólar estadounidense, cotizando en un rango de 20.09 a 20.22 pesos por dólar. Este movimiento estuvo influenciado por una combinación de datos económicos mixtos en México y Estados Unidos, además de las expectativas divergentes sobre política monetaria en ambos países. Factores en Estados Unidos Inflación mayorista (IPP): El Índice de Precios al Productor (IPP) en noviembre creció un 3% interanual, superando la expectativa del 2,6% y alcanzando su nivel más alto desde junio. Mercado laboral: Las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo subieron a 242,000, un máximo de dos meses, indicando cierta debilidad en el empleo. Expectativas de la Fed: A pesar de los datos mixtos, los futuros de fondos federales asignan una probabilidad del 99% a un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de política monetaria de la próxima semana. Factores en México Producción industrial: En octubre, la producción industrial mostró una contracción tanto mensual como anual, subrayando la persistente debilidad de la economía mexicana. Informe de Banxico: El Banco de México destacó la estabilidad del sistema financiero, con niveles de capital y liquidez por encima de los requisitos regulatorios. Desaceleración inflacionaria: La inflación más baja en noviembre abre la posibilidad de que Banxico continúe su ciclo de relajación monetaria. JP Morgan proyecta un posible recorte de 50 puntos básicos en las tasas de interés en las próximas reuniones. Perspectiva general El comportamiento del peso refleja las presiones cruzadas de: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Datos económicos dispares , que muestran señales contradictorias de crecimiento y estabilidad.

, que muestran señales contradictorias de crecimiento y estabilidad. Decisiones de política monetaria, que influirán significativamente en el apetito por el riesgo en un entorno global incierto. El USDMXN se ubica en 20.2180, rebotando desde el soporte clave en 20.1075 y respetando una tendencia alcista. Una ruptura de 20.2569 podría llevar al precio hacia 20.2816, mientras que perder 20.1576 podría empujarlo a 20.1075 y 20.0627. El RSI muestra fuerza alcista y el ADX sugiere tendencia moderada. Fuente: xStation5.

