El peso mexicano continúa fortaleciéndose frente al dólar estadounidense en la segunda mitad de la sesión

El peso mexicano registra una apreciación intradía del 0.3% frente al dólar estadounidense, operando en un rango diario entre 20.28 y 20.42. Este movimiento refleja la debilidad generalizada del dólar en el corto plazo y el impacto de datos laborales positivos en México y Estados Unidos. Catalizadores de mercado Datos laborales en Estados Unidos: El informe de Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTs) de octubre mostró un mercado laboral robusto, lo que refuerza las expectativas de que la Reserva Federal podría no recortar tasas en su reunión de diciembre.

de octubre mostró un mercado laboral robusto, lo que refuerza las expectativas de que la Reserva Federal podría no recortar tasas en su reunión de diciembre. A pesar de la fortaleza en los datos, el dólar cedió terreno, posiblemente influido por expectativas de mediano plazo sobre el fin del endurecimiento monetario.

La atención del mercado se centra ahora en otros datos clave, como las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo (jueves) y el informe de Nonfarm Payrolls (NFP) (viernes). Indicadores económicos en México: Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el mercado laboral mexicano se mantiene sólido, respaldando el actual ciclo de recortes de tasas por parte del Banco de México (Banxico).

No obstante, el Indicador de Inversión Fija Bruta mostró una contracción en septiembre, lo que podría moderar el optimismo sobre la recuperación económica. Perspectivas para el resto de la semana En México : Se publicarán cifras de producción automotriz, un indicador clave del sector manufacturero nacional.

: Se publicarán cifras de producción automotriz, un indicador clave del sector manufacturero nacional. En Estados Unidos: Los mercados estarán atentos a los discursos de funcionarios de la Fed y a los índices S&P y ISM de servicios, además de los mencionados datos laborales. El USDMXN se ubica en 20.32, consolidándose tras romper una línea de tendencia bajista menor. Un quiebre por encima de 20.35 podría impulsarlo hacia 20.46, mientras que una caída bajo 20.25 abriría paso a 20.19 como próximo soporte clave. Fuente: xStation5. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil

