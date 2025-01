El peso mexicano continúa registrando caídas frente al dólar estadounidense

El peso mexicano continúa registrando pérdidas frente al dólar estadounidense, en una semana marcada por una baja volatilidad debido al período festivo. A pesar de la ausencia de datos económicos relevantes en México, el tipo de cambio subió un 0.4%, alcanzando un mínimo de 20.31 y un máximo de 20.39 durante la primera parte de la sesión. Expectativas del mercado y Banxico La atención de los mercados sigue centrada en las futuras decisiones del Banco de México (Banxico), que recientemente redujo la tasa de interés en 25 puntos base, situándola en un 10%. Esta decisión, tomada en la primera semana de diciembre, fue acompañada por un ajuste al alza en las proyecciones de inflación debido a las incertidumbres comerciales ante posibles aranceles de Estados Unidos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El subgobernador Jonathan Heath señaló que Banxico podría considerar un nuevo recorte de entre 25 y 50 puntos base en su reunión de febrero de 2025, dependiendo de las condiciones económicas. Sin embargo, descartó reducciones mayores a 50 puntos base, reflejando un enfoque cauteloso ante la persistente inflación. Impacto de posibles deportaciones masivas desde EE. UU. En el contexto de tensiones migratorias, la posibilidad de deportaciones masivas por parte del próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría afectar tanto a México como a la economía estadounidense. Según analistas de Banamex, una expulsión de gran escala sería "inviable" y podría debilitar significativamente el crecimiento económico de Estados Unidos, además de impulsar la inflación. En México, empresas y organismos como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ya trabajan para integrar a los migrantes deportados al sector formal. Según Francisco Cervantes, presidente del CCE, más de 6,000 migrantes han sido contratados en sectores como el automotriz y minero, con el apoyo de instituciones gubernamentales y ONGs. Oportunidades y retos para el mercado laboral mexicano La incorporación de migrantes deportados representa una oportunidad ante la escasez de mano de obra en México, donde el desempleo se encuentra en un nivel históricamente bajo del 2.7%. Sin embargo, sectores como el industrial enfrentan dificultades debido al debilitamiento económico nacional. Según la Canacintra, el crecimiento económico insuficiente limita la capacidad para generar nuevos empleos. Por otro lado, líderes empresariales destacan los beneficios de integrar a los migrantes al sector formal. Esto no solo responde a la necesidad de personal, sino que también envía una señal a Estados Unidos sobre el compromiso de México para atender los desafíos migratorios de manera proactiva.

El USDMXN se ubica en 20.38 con soporte en 20.35 y resistencia en 20.41, respetando una tendencia alcista inmediata. Un rompimiento de 20.41 podría llevar al par hacia 20.49, mientras que una pérdida de 20.35 abriría camino hacia 20.21. El RSI respalda un momentum moderadamente alcista. Fuente: xStation5.

