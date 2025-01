El peso mexicano inicia la semana con depreciación ante un dólar fortalecido

El peso mexicano registra una depreciación intradía de -0.5% frente al dólar estadounidense, ubicándose en un rango de 20.73 a 20.83 pesos por dólar en el tipo de cambio. Este movimiento se da en un contexto de fortaleza global del dólar, impulsado por datos económicos sólidos en Estados Unidos, que refuerzan las expectativas de políticas monetarias más restrictivas. Factores detrás del fortalecimiento del dólar Indicadores laborales positivos en EE. UU.: Datos recientes del mercado laboral superaron ampliamente las expectativas, confirmando la resiliencia de la economía estadounidense. Rendimientos de bonos al alza: Los bonos del Tesoro han mostrado incrementos récord debido a las expectativas de un retorno a políticas más restrictivas por parte de la Reserva Federal (Fed) en 2025. Perspectivas políticas en EE. UU.: El inicio del mandato de Donald Trump en enero y su enfoque hacia políticas proteccionistas generan incertidumbre, lo que ha impulsado al dólar a niveles no vistos en casi dos años. Perspectivas para el peso mexicano El peso mexicano enfrenta presiones adicionales debido a factores locales y externos: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Postura moderada de Banxico : Las minutas más recientes del Banco de México señalaron la posibilidad de recortes en las tasas de interés, con expectativas de una reducción de 50 puntos básicos en febrero , en línea con una inflación anual de 4.21% en diciembre , su nivel más bajo en 46 meses.

Datos económicos limitados en México: Esta semana no se esperan informes relevantes para la economía mexicana, lo que deja al peso más expuesto a factores externos. Datos clave en EE. UU. esta semana Los inversionistas estarán atentos a los próximos indicadores económicos de Estados Unidos, que podrían generar mayor volatilidad para el peso mexicano: Índice de Precios al Productor (IPP) de diciembre : Martes, 14 de enero, 10:30 AM (GMT -3).

: Martes, 14 de enero, 10:30 AM (GMT -3). Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre : Miércoles, 15 de enero, 10:30 AM (GMT -3).

: Miércoles, 15 de enero, 10:30 AM (GMT -3). Ventas minoristas: Jueves, 16 de enero, 10:30 AM (GMT -3). Estos datos podrían reforzar la especulación sobre los próximos pasos de la Fed, aumentando la presión sobre monedas emergentes como el peso mexicano. El USDMXN se encuentra en 20.7512 tras alcanzar la resistencia en 20.8152, correspondiente al nivel de extensión Fibonacci del 161.8%. El par muestra un retroceso moderado, pero mantiene una estructura alcista respaldada por medias móviles ascendentes. Fuente: xStation5.

