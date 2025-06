El peso mexicano lidera ganancias en los mercados emergentes y alcanza su mejor nivel en casi 10 meses

El peso mexicano se fortaleció con fuerza este miércoles, apreciándose cerca de un 1,1 % frente al dólar y cotizando por debajo de los 18.90 por dólar, su nivel más alto desde agosto de 2024. El avance posiciona al peso como la divisa emergente con mejor desempeño en la jornada, respaldado por una combinación de factores externos y fundamentos locales sólidos. Catalizadores del fortalecimiento Entre los elementos clave que impulsaron la apreciación del peso se destacan: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Debilidad del dólar a nivel global , tras la publicación del IPC de EE. UU. correspondiente a mayo, que mostró una inflación anual del 2,4 %, por debajo del consenso del mercado. Esta sorpresa moderada contribuyó a una caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro, restando atractivo al dólar.

Progresos en materia comercial entre Estados Unidos y México, donde medios internacionales informan avances en las conversaciones para eliminar aranceles del 50 % al acero mexicano, bajo condiciones de control de volumen.

Señales de distensión comercial más amplias, con negociadores de EE. UU. y China retomando esfuerzos para revivir acuerdos multilaterales y aliviar restricciones sobre exportaciones estratégicas. Producción industrial en México: señales mixtas A nivel local, el dato de producción industrial de abril en México ofreció una lectura mixta: En términos mensuales, la producción creció un 0,1 % , superando la expectativa de una caída del 0,2 %.

No obstante, la variación interanual fue de -4 %, marcando una fuerte contracción frente al aumento del 1,9 % registrado en marzo y por debajo del pronóstico del mercado. Esto sugiere que, aunque la economía muestra señales puntuales de recuperación, persisten desafíos en el frente industrial, lo que podría moderar el entusiasmo si la tendencia negativa se mantiene. Panorama técnico del USDMXN Desde una perspectiva técnica, el par USDMXN rompió el soporte clave en torno a los 18.85, acercándose al nivel de 18.82, el cual representa el retroceso de Fibonacci del 200 %. Los indicadores técnicos muestran: RSI en 27,4 , en zona de sobreventa, lo que podría indicar una posible pausa o rebote técnico en el corto plazo.

ADX por encima de 35, señalando una fuerte tendencia bajista aún en curso. De mantenerse las condiciones actuales —dólar débil, menor inflación en EE. UU. y distensión comercial—, el peso mexicano podría seguir apreciándose, aunque la atención se centrará ahora en la sostenibilidad de estos impulsos externos y la evolución de la actividad económica local. Fuente: xStation5. __________ 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "