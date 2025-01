El Peso Mexicano Mantiene su Fortaleza

El peso mexicano se mantiene estable frente al dólar estadounidense durante la primera parte de la sesión de hoy, con el tipo de cambio fluctuando en un rango estrecho entre 20.34 y 20.27. Este comportamiento refleja una combinación de factores internos y externos que han influido en el desempeño de la moneda. Recuperación del Peso y Optimismo Económico En jornadas recientes, el peso mexicano logró superar los niveles de 20.36, consolidándose después de alcanzar su punto más bajo en marzo de 2022 (20.85 por dólar) el 31 de diciembre. Esta recuperación fue impulsada por los siguientes factores: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Especulación sobre políticas arancelarias en EE. UU. : Un enfoque más selectivo en los aranceles propuestos por la administración de Donald Trump, limitándolos a sectores estratégicos, alivió preocupaciones en los mercados, pese a que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, desmintió un informe del Washington Post sobre una posible moderación en su política de aranceles, el peso mexicano logró consolidar beneficios.

Bono a 12 años: 4,000 millones de dólares con tasa cupón de 6.875%.

Bono a 30 años: 2,500 millones de dólares con tasa cupón de 7.375%. La diversificación geográfica y la magnitud de esta emisión destacan la capacidad de México para aprovechar las condiciones favorables de liquidez en los mercados globales. Contexto Internacional: Tensiones en los Mercados de Bonos de EE. UU. Mientras tanto, en Estados Unidos, los rendimientos de los bonos del Tesoro se mantienen cerca de máximos recientes debido a preocupaciones sobre posibles presiones inflacionarias derivadas de las políticas de la administración de Donald Trump y un déficit fiscal creciente. Aspectos clave del mercado estadounidense: Rendimientos de los bonos a 10 y 30 años cerca de máximos desde mayo y noviembre de 2023, respectivamente.

Expectativas de estabilidad en las tasas de interés de la Fed, con solo un 6.9% de probabilidad de recorte en la reunión del 29 de enero.

Subastas masivas de bonos del Tesoro esta semana, con 39,000 millones de dólares en notas a 10 años como parte de una emisión de 119,000 millones en total. Fuente: xStation5. El USDMXN se encuentra actualmente en 20.3245 tras un retroceso desde el nivel de 20.1983, que coincide con el 61.8% de Fibonacci, lo que indica que este nivel actúa como soporte clave. La resistencia más cercana se encuentra en 20.3440 (23.6% de Fibonacci), mientras que las medias móviles de 50 y 200 periodos están por encima del precio, sugiriendo una tendencia bajista predominante. El RSI está mostrando consolidación sin sobrecompra ni sobreventa, y el ADX indica un mercado con baja fuerza direccional.

