El peso mexicano modera su caída en una sesión sin datos clave, mientras Banorte anticipa una desaceleración económica gradual

El peso mexicano registra una leve recuperación intradía este martes, con un avance del 0.3%, en una jornada caracterizada por la ausencia de indicadores económicos relevantes. El tipo de cambio ha oscilado entre un máximo de 19.66 y un mínimo de 19.59, en un entorno de expectativa por los datos de inflación que se publicarán mañana. Mercado cambiario a la espera de inflación En ausencia de catalizadores domésticos inmediatos, los inversionistas mantienen una postura cautelosa frente a la moneda mexicana. La atención está puesta en la lectura de inflación correspondiente a abril, que podría influir en las próximas decisiones del Banco de México, especialmente ante una posible continuación del ciclo de recortes en la tasa de referencia. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Banorte prevé desaceleración moderada, según El Financiero De acuerdo con información publicada por El Financiero, Grupo Financiero Banorte ha proyectado una desaceleración de la economía mexicana en los próximos meses. El ajuste, según la institución, responde a factores como los aranceles impulsados por Donald Trump en Estados Unidos y la fase natural del ciclo económico. La entidad financiera descartó un escenario de crisis, y más bien anticipa un reacomodo moderado de la actividad.

Su director general, José Marcos Ramírez Miguel , enfatizó que el crecimiento no se detendrá completamente, sino que experimentará una ralentización sin implicar un riesgo sistémico .

En ese contexto, Banorte observa que la baja en tasas de interés podría compensar parcialmente la menor dinámica del consumo interno. Enfoque hacia las pymes y expectativas de política monetaria Con una visión estratégica hacia el segmento productivo, Banorte anunció nuevas iniciativas dirigidas a fortalecer a las pequeñas y medianas empresas, en línea con la política económica impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La institución reportó un crecimiento de 13% anual en su cartera de crédito al primer trimestre, superando su meta de 10%.

Se anticipa una reducción acumulada de hasta 125 puntos base en la tasa de interés de referencia, que podría cerrar en 7.75% hacia finales de 2025, en respuesta a una trayectoria descendente de la inflación. Pese a los retos externos, Banorte sostiene una perspectiva positiva sobre el panorama económico nacional, apuntando a un entorno de ajuste, pero no de contracción, donde las decisiones de inversión y crédito continuarán fluyendo, especialmente en los sectores estratégicos del país. Fuente: xStation5. Desde el punto de vista técnico, el tipo de cambio USDMXN mantiene una estructura dentro de un canal ascendente en gráficos de 15 minutos, con el precio actual apoyándose sobre el límite inferior del canal en torno a 19.59, un nivel que ha servido como soporte en varias ocasiones recientes; el RSI se encuentra en zona cercana a sobreventa (38.5), lo que sugiere una posible reacción alcista en el corto plazo, mientras que las medias móviles de 50 y 200 periodos, ubicadas en 19.6387 y 19.6710 respectivamente, funcionan como resistencias inmediatas que podrían limitar cualquier intento de recuperación si no se acompañan de un aumento en el volumen o catalizadores fundamentales.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "