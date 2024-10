El peso mexicano pausa pérdidas, pero sigue vulnerable a la volatilidad internacional

El par USD-MXN cayó un 0.5% en la jornada de hoy, con el tipo de cambio fluctuando entre un máximo de 19.95 pesos y un mínimo de 19.76 pesos por dólar. Esta leve recuperación del peso mexicano se produce tras una semana en la que la moneda llegó en dos ocasiones a romper la barrera psicológica de los 20 pesos por dólar. A pesar de este respiro, el peso sigue mostrando debilidad en un contexto de creciente volatilidad global. Factores que afectan al peso mexicano: Política monetaria de la Reserva Federal (Fed): La reciente reducción de las tasas de interés por parte de la Fed en 50 puntos básicos el 18 de septiembre, aunque inicialmente favorable para los activos de riesgo, ha generado preocupaciones. Los inversionistas temen que este estímulo no sea suficiente para enfrentar las presiones inflacionarias y las tensiones geopolíticas en EE.UU., incluidas las especulaciones sobre el posible retorno de Donald Trump a la presidencia. Rendimientos del Tesoro de EE.UU. y fortaleza del dólar: Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense se han mantenido elevados, fortaleciendo al dólar y ejerciendo presión sobre el peso mexicano y otras monedas emergentes. Desaceleración en economías emergentes y China: La incertidumbre sobre el crecimiento en China, sumada a señales de debilidad en otras economías emergentes, ha deteriorado la confianza de los inversionistas. Este escenario global ha aumentado la volatilidad en los mercados financieros y, por ende, ha afectado a monedas como el peso mexicano. Datos económicos de México Hoy se publicaron los datos de actividad económica en México, que mostraron resultados por debajo de las expectativas, lo que añade presión a la moneda nacional: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Contracción mensual del -0.3% , frente a un crecimiento esperado del 0.3%.

, frente a un crecimiento esperado del 0.3%. Crecimiento interanual del 0.4%, cuando se proyectaba un 1.1%. En términos de sectores: Actividades primarias (agropecuarias): La mayor caída, con una contracción de -9.1% mensual y -2.1% anual .

(agropecuarias): La mayor caída, con una contracción de y . Actividades secundarias (industriales): Incrementos leves de 0.5% mensual y 0.3% anual .

(industriales): Incrementos leves de y . Actividades terciarias (servicios): Aumento de 0.3% mensual y 2.2% anual. El mes de agosto representó una bajada significativa en la actividad económica de México, marcando una desaceleración más aguda tras la tendencia observada en julio. Sin embargo, aunque el peso mexicano ha mostrado una pequeña recuperación, persisten riesgos significativos tanto en el ámbito interno como en el contexto global, lo que lo mantiene vulnerable a nuevos episodios de volatilidad. Análisis técnico Fuente: xStation5. El par USD-MXN se encuentra actualmente en 19.8553, rebotando cerca del nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8% en 19.8089. El precio ha experimentado presión bajista tras no poder superar la resistencia clave en 20.0134. Un rompimiento por encima de 19.9099, que coincide con el 38.2% de Fibonacci, podría llevar al par hacia la zona de 19.9723 y posteriormente a 20.0134. Un cierre claro por encima de estos niveles abriría el camino hacia los 20.0715 y 20.1090. Por otro lado, si el precio rompe por debajo de 19.8089, el siguiente soporte importante se encuentra en 19.7370 (78.6% de Fibonacci), con un posible descenso hasta los mínimos previos en 19.6454. El indicador ADX indica que existe una tendencia fuerte, confirmando la tendencia bajista de corto plazo entre las medias móviles (SMA 200 y SMA 50), mientras que el RSI sugiere que el activo aún tiene espacio para el crecimiento de la tendencia.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "