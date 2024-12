El peso mexicano resiste ante la fortaleza del dólar y datos de inflación débiles

En la segunda mitad de la sesión, el peso mexicano ha mostrado un desempeño mixto, oscilando entre un máximo de 20.32 y un mínimo intradiario de 20.14 pesos por dólar estadounidense (USDMXN). Actualmente, el pesos mexicano recupera terreno y se ubica cerca de su mínimo del día, destacando su resistencia pese a un entorno de aversión al riesgo en los mercados globales. Factores clave en los movimientos del peso mexicano Sentimiento de mercado defensivo: La preferencia por activos refugio, como el dólar estadounidense (USD), ha limitado las ganancias del MXN. Esto se debe a un sentimiento más cauteloso en los mercados financieros ante datos económicos cruciales en EE. UU. Inflación débil en México: La publicación de datos de inflación más bajos de lo esperado el lunes sigue pesando sobre la moneda mexicana. Estos resultados refuerzan las expectativas de que el Banco de México (Banxico) podría continuar recortando tasas en su próxima reunión, con un ajuste esperado de 25 puntos base. Atención al IPC de EE. UU.: Los inversionistas mantienen su atención en el próximo reporte del Índice de Precios al Consumidor (CPI) de EE. UU., programado para el miércoles. El consenso del mercado apunta a que la inflación podría mantenerse "pegajosa", lo que refuerza las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) adopte un enfoque más cauteloso en su ciclo de recortes en 2025. Declaraciones de Banxico: Comentarios recientes de la subgobernadora de Banxico, Irene Espinosa, con un tono más restrictivo, han limitado parcialmente el impacto negativo del débil dato inflacionario, aunque no han sido suficientes para revertir las expectativas de una política monetaria más laxa. Perspectiva a corto plazo El peso mexicano podría enfrentar mayor volatilidad en los próximos días, con el IPC de EE. UU. como un catalizador clave. Una lectura superior a las expectativas podría fortalecer al dólar estadounidense, presionando aún más al peso mexicano. Sin embargo, cualquier indicio de mayor flexibilidad por parte de Banxico podría ofrecer un alivio temporal para la divisa. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5. El USDMXN se ubica en 20.1732 tras rebotar cerca del soporte en 20.1576 y fallar en superar la resistencia en 20.2816, formando un doble piso. Un rompimiento por encima de 20.2166 podría llevar al precio a 20.2569 y 20.2816. Por el contrario, una caída bajo 20.1576 abriría camino hacia 20.1075 y 20.0964, con presión bajista en aumento.

