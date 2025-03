El peso mexicano se debilita mientras el mercado espera decisión de la Fed

El peso mexicano cae un 0,4% en la jornada, mientras el dólar se fortalece en los mercados internacionales. Hasta el momento, el tipo de cambio ha fluctuado entre un máximo de 20.09 y un mínimo de 19.91, reflejando la cautela de los inversionistas antes de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). Expectativas sobre la Fed y datos económicos en EE.UU. Hoy comienza la reunión de dos días del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed, donde los inversionistas esperan señales sobre la política monetaria y las proyecciones económicas actualizadas. Aunque se prevé que la Fed mantenga sin cambios las tasas de interés, los mercados han descontado dos recortes este año, con algunos analistas anticipando incluso un tercero. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil En cuanto a los datos económicos en EE.UU.: Los inicios de construcción y los permisos de edificación superaron las expectativas, señalando una resiliencia en el sector inmobiliario.

superaron las expectativas, señalando una resiliencia en el sector inmobiliario. Los precios de importación y exportación aumentaron , en contraste con las proyecciones de una caída.

, en contraste con las proyecciones de una caída. La Fed podría abordar el impacto de los aranceles, que podrían generar presiones inflacionarias pero también desacelerar el crecimiento. Sin datos económicos en México, pero con alta atención al mercado México no publica indicadores relevantes en la jornada, pero la evolución del peso sigue dependiendo de la percepción de riesgo global y de la postura que adopte la Fed. La volatilidad podría aumentar conforme se acerque el anuncio del banco central estadounidense mañana, ya que su discurso dará claves sobre el futuro de las tasas y su impacto en los mercados emergentes. El USDMXN se encuentra en 20.0410, con resistencia en 20.0946 y soporte en 19.9905. Un rompimiento alcista sobre 20.0946 podría llevarlo a 20.1996. A la baja, perder 19.9905 abriría la puerta hacia 19.9125 y 19.8477. Fuente: xStation5.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "