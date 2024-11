El peso mexicano se debilita pese a sólidos datos de crecimiento: inflación y dólar fuerte presionan

El peso mexicano se debilitó un 0,4% frente al dólar en la jornada de hoy, registrando un rango intradía entre 20.54 y 20.37. Esto ocurrió a pesar de los datos positivos de crecimiento económico reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para el tercer trimestre, que fueron contrarrestados por señales de una posible flexibilización de la política monetaria del Banco de México (Banxico). Datos económicos destacados: PIB trimestral (Q3): Creció un 1,1% , superando el consenso (1%) y el dato previo (0,2%).

Creció un , superando el consenso (1%) y el dato previo (0,2%). PIB anual (Q3): Incremento de 1,6% , alineado con las expectativas pero inferior al 2,1% del trimestre anterior.

Incremento de , alineado con las expectativas pero inferior al 2,1% del trimestre anterior. Actividad económica (septiembre): Avance anual de 0,3%, inferior al 0,7% previo, aunque por encima del consenso (0,5%). En cuanto a la inflación, los datos de mitad de noviembre revelaron una moderación significativa: Inflación interanual: 4,56% , menor al consenso (4,69%) y al dato previo (4,69%).

, menor al consenso (4,69%) y al dato previo (4,69%). Inflación subyacente mensual: 0,04% , muy por debajo del 0,17% esperado.

, muy por debajo del 0,17% esperado. Inflación mensual general: 0,37%, frente al 0,49% proyectado. Dólar fortalecido: impacto en el peso El peso también enfrentó presión por el fortalecimiento del dólar tras la publicación de sólidos datos en Estados Unidos, como los PMI Flash de S&P Global y el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Estos indicadores refuerzan la expectativa de que la Reserva Federal mantenga una política monetaria restrictiva por más tiempo, lo que aumentó la demanda por activos denominados en dólares. Con un panorama mixto entre el sólido crecimiento económico y la desaceleración de la inflación, los mercados especulan sobre posibles movimientos de Banxico hacia tasas más bajas, lo que podría mantener al peso bajo presión en el corto plazo . Fuente: xStation5. El USDMXN está en 20.4797, moviéndose dentro de un canal alcista bien definido. Actualmente muestra una ligera pausa cerca de la parte media del canal, con soporte cercano en 20.3990. Si logra mantener el impulso, podría dirigirse hacia 20.7697 en la parte alta del canal. Sin embargo, si pierde soporte en 20.3990, podría caer hacia 20.2649, que sería un nivel clave para evaluar una corrección mayor.

