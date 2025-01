El peso mexicano se deprecia 1.2% frente al dólar en la primera parte de la sesión de hoy

El peso mexicano se depreció 1.2% frente al dólar estadounidense en la sesión de hoy, revirtiendo las ganancias registradas en días previos. Durante la jornada, el tipo de cambio osciló entre un máximo de 20.75 y un mínimo de 20.50, reflejando un entorno de mayor volatilidad. Factores locales: desaceleración de la inversión fija bruta Uno de los principales catalizadores locales ha sido la creciente preocupación por la desaceleración de la inversión fija bruta en México. Según datos del INEGI, la formación bruta de capital fijo cayó 4.5% interanual en octubre, marcando su mayor retroceso desde enero de 2021. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil La caída fue impulsada por una contracción del 11.6% anual en la construcción , la más profunda desde diciembre de 2020, acumulando tres meses consecutivos a la baja.

, la más profunda desde diciembre de 2020, acumulando tres meses consecutivos a la baja. La desaceleración de la inversión productiva se relaciona con varios factores: Altas tasas de interés , que elevan los costos de financiamiento. Finalización de grandes obras públicas , lo que reduce la inversión en infraestructura. Incertidumbre comercial con Estados Unidos , agravada por tensiones relacionadas con el T-MEC. Modificaciones al marco jurídico , que podrían afectar la confianza de inversionistas.

Panorama internacional: señales mixtas en EE. UU. En el ámbito internacional, los mercados reaccionaron a datos económicos de Estados Unidos que reflejan una combinación de señales. Las ventas minoristas de diciembre registraron un crecimiento de 0.4% intermensual, por debajo del 0.6% esperado, mientras que las solicitudes semanales de subsidio por desempleo aumentaron a 217,000, superando las expectativas de 213,000. Por otro lado, los funcionarios de la Reserva Federal mantienen un discurso optimista sobre la reducción de la inflación. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años retrocedieron al 4.65%, un indicio de que las presiones inflacionarias podrían estar moderándose sin comprometer la fortaleza de la economía. Fuente: xStation5.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "