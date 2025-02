El peso mexicano se deprecia tras varios días de estabilidad

Después de varios días de estabilidad, el peso mexicano comenzó a depreciarse frente al dólar, registrando una caída del 0.6% en la sesión intradía. Hasta el momento, la divisa mexicana ha fluctuado entre un máximo de 20.38 y un mínimo de 20.20 por dólar. La depreciación ocurre en un contexto de mayor incertidumbre global, impulsado por nuevas tensiones comerciales y expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Factores clave que presionan al peso mexicano: Trump amenaza con nuevos aranceles: El expresidente de EE. UU. ha propuesto imponer tarifas del 25% a automóviles, semiconductores y productos farmacéuticos , lo que podría intensificar las fricciones comerciales . Aún no está claro si México y Canadá quedarían exentos bajo el T-MEC.

El expresidente de EE. UU. ha propuesto , lo que podría . Aún no está claro si México y Canadá quedarían exentos bajo el T-MEC. Acusaciones de comercio desleal contra México: El gobierno de EE. UU. acusó a México de usar aluminio primario de China y Rusia para fabricar productos derivados, calificando esto como una práctica injusta que afecta a los productores estadounidenses.

El gobierno de EE. UU. acusó a para fabricar productos derivados, calificando esto como una que afecta a los productores estadounidenses. Expectativa por las minutas de la Fed: A las 16:00 GMT -3 se publicarán las minutas de la reunión de enero de la Reserva Federal, donde los miembros decidieron mantener las tasas de interés sin cambios. Los inversionistas estarán atentos a señales sobre el futuro de la política monetaria. A pesar de que no hay datos económicos relevantes en México para la jornada, la combinación de factores externos está afectando la cotización del peso. El desempeño de la divisa dependerá de la evolución de estos riesgos en los próximos días. El USDMXN se ubica actualmente en 20.3753 y muestra un fuerte impulso alcista tras rebotar desde la zona de soporte en 20.2058. El RSI indica condiciones de sobrecompra, mientras que el ADX sugiere un fortalecimiento de la tendencia. Si el precio rompe y consolida por encima de 20.4245, podría continuar hacia 20.5457 y 20.6976 como siguientes resistencias. Un rechazo en 20.4245 podría llevar a una corrección hacia 20.3077 y, en caso de mayor presión vendedora, hasta 20.2058. Fuente: xStation5.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "