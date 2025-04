El peso mexicano se fortalece a máximos de seis meses ante debilidad del dólar

El peso mexicano mantiene su impulso alcista este lunes, apreciándose un 0.7% frente al dólar estadounidense, en un entorno marcado por la debilidad generalizada del billete verde y el atractivo de las tasas de interés locales. Durante la jornada, el tipo de cambio ha oscilado entre un máximo de 19.69 y un mínimo de 19.57, acercándose a niveles no vistos desde hace casi seis meses. Factores clave detrás del movimiento El fortalecimiento del peso responde a una combinación de factores externos y domésticos, entre los que destacan: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Debilitamiento estructural del dólar estadounidense , producto de una creciente politización de la política monetaria en EE. UU. Las críticas directas del expresidente Donald Trump hacia la Reserva Federal, exigiendo recortes inmediatos de tasas y cuestionando la independencia de Jerome Powell, han socavado la confianza institucional en los activos denominados en dólares.

La caída en la demanda de bonos del Tesoro estadounidense y la simultánea depreciación del dólar apuntan a un cambio profundo en la percepción del riesgo sistémico del dólar como activo refugio.

En contraste, México continúa ofreciendo un marco de política monetaria relativamente más restrictivo , con una tasa de interés de referencia del 11% frente a una inflación subyacente cercana al 4% , lo que sigue atrayendo flujos especulativos de carry trade hacia el peso.

La llamada "muy productiva" entre los presidentes Trump y Sheinbaum ha contribuido a calmar temores sobre la imposición de nuevos aranceles a productos clave como acero, autos y tomates, despejando riesgos inmediatos en el frente comercial.

Los ingresos estables por exportaciones petroleras siguen aportando soporte adicional a la cuenta corriente mexicana, reforzando la estabilidad cambiaria. Sin catalizadores económicos en la agenda La sesión careció de publicaciones macroeconómicas relevantes tanto en México como en Estados Unidos, lo que refuerza la idea de que el movimiento actual es principalmente impulsado por factores geopolíticos y de percepción del mercado, más que por sorpresas en los datos. El peso mexicano se consolida así como una de las monedas emergentes más resilientes del año, favorecida por un diferencial de tasas atractivo, fundamentos fiscales estables y un entorno internacional que cada vez penaliza más al dólar estadounidense por su creciente exposición política. Fuente: xStation5. El USDMXN ha mostrado una clara presión bajista en las últimas horas, rompiendo con fuerza por debajo de la media móvil de 200 periodos en gráfico de 15 minutos y acelerando su caída dentro de un canal descendente. Actualmente cotiza cerca del soporte clave en 19.58, nivel que ha actuado como zona de rebote anteriormente. El RSI se encuentra apuntando a una posible sobreventa, aunque sin señales claras de reversión por ahora. La ruptura sostenida de este soporte podría abrir la puerta hacia los 19.43, mientras que un rebote tendría que superar los 19.65 para romper la secuencia de máximos y mínimos descendentes.

