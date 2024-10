El peso mexicano se fortalece frente al dólar

Hoy, el peso mexicano logró fortalecerse frente al dólar estadounidense, ahora consolidando beneficios neutros en el intradía. El tipo de cambio fluctuó entre un mínimo de 19.36 y un máximo de 19.46, marcando una tendencia bajista de corto plazo para la moneda mexicana. Factores económicos clave: Minutas de Banxico y panorama inflacionario Ayer, se publicaron las minutas del Banco de México (Banxico), en las que los funcionarios destacaron una visión optimista de la economía mexicana. Entre los puntos clave se señaló que la inflación está mejorando, con un mercado laboral estable y una alta demanda de exportaciones. Sin embargo, también se subrayó una caída de dinamismo en la actividad productiva interna. En las minutas se informó la decisión de reducir la Tasa de Interés Interbancaria en 25 puntos base, ubicándola en 10.50%, con un disenso por parte de Jonathan Heath, uno de los miembros de la Junta. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil 10 puntos clave de las minutas: La perspectiva de inflación ha mejorado notablemente.

Se ajustaron ligeramente a la baja las proyecciones de inflación general y subyacente.

La inflación de alimentos fue del 3.95%, mientras que la de productos no alimentarios fue de 1.69%, ambas por debajo de sus promedios históricos.

La inflación en servicios sigue mostrando persistencia.

Los riesgos inflacionarios a mediano plazo siguen inclinados al alza.

El mercado laboral continúa siendo sólido.

La curva de rendimiento de los valores gubernamentales mostró caídas, principalmente en los plazos cortos.

Se observó una contracción en el consumo de bienes importados, mientras que las exportaciones manufactureras se reactivaron en julio.

La actividad productiva doméstica atraviesa por un periodo de debilidad, con una pérdida de dinamismo desde el último trimestre de 2023.

La demanda interna mostró un ligero repunte al inicio del tercer trimestre. Apoyo al peso: Diálogo entre México y gigantes financieros El peso mexicano también se ha visto respaldado por una mejora en el panorama político. Tras las reuniones del Secretario de Hacienda de México, Rogelio Ramírez de la O, con los CEO de Blackrock y JP Morgan Chase, las preocupaciones sobre la relación entre México y los inversores internacionales parecen haberse aliviado. Según reportes de El Financiero, estas reuniones podrían interpretarse como un esfuerzo del gobierno mexicano por recuperar la confianza de los inversionistas tras la victoria de la coalición liderada por Morena en junio. En un contexto más amplio, JP Morgan ha moderado su postura optimista sobre el peso mexicano debido a los riesgos relacionados con las elecciones presidenciales en Estados Unidos, calificándolas como "altamente impredecibles". Producción industrial en México En cuanto a la economía real, la producción industrial en México cayó un 0.9% interanual en agosto de 2024, una cifra peor de lo esperado. Se registraron caídas en la construcción (-4.5%) y la minería (-1.2%), mientras que el crecimiento en la manufactura se desaceleró significativamente (0.1%). En términos ajustados por estacionalidad, la producción industrial disminuyó un 0.5% mensual. Contexto internacional: El dólar sigue fuerte A nivel internacional, el índice del dólar subió y tocó el nivel de 103, su máximo en casi dos meses. Esto se debe a datos económicos que refuerzan una postura menos moderada por parte de la Reserva Federal. A pesar de las señales de una inflación subyacente persistente en EE. UU., el peso mexicano mantuvo su estabilidad, resistiendo mayores caídas ante la fortaleza del dólar. Gráfico USD-MXN (Intervalo M15) Fuente: xStation5. El tipo de cambio ha ingresado en una tendencia bajista a corto plazo, manteniendo cierta estabilidad en su directriz y estableciendo los 19.4663 como una resistencia clave. Si esta resistencia se mantiene, podríamos observar que el tipo de cambio descienda hacia los 19.3185, continuando con la tendencia bajista. Sin embargo, si logra romper la resistencia actual en torno a los 19.4663, podría buscar nuevamente un techo en los 19.5636. A pesar de esto, el indicador ADX no muestra una tendencia fuerte en este momento. Por otro lado, el RSI indica que aún hay espacio para que la tendencia crezca antes de enfrentar una corrección significativa.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "