El Peso Mexicano Se Fortalece Ligeramente, Pero Aún No Recupera Pérdidas

En la segunda parte de la sesión de hoy, el peso mexicano mostró una ligera apreciación frente al dólar estadounidense, aunque aún no ha logrado recuperar por completo las pérdidas acumuladas durante la jornada. El tipo de cambio alcanzó un máximo de 20.59 y un mínimo de 20.36, oscilando dentro de este rango. Datos Económicos de México El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer el Índice de Confianza Empresarial en el sector manufacturero, el cual presentó una disminución, alcanzando su nivel más bajo desde septiembre de 2024. Esta caída reflejó preocupaciones sobre el desempeño económico, lo que podría afectar las expectativas a corto y mediano plazo para la economía mexicana. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Poco después, Banxico reveló los resultados de su última encuesta mensual entre economistas, en la que participaron 40 analistas. Según las proyecciones más relevantes: Se espera que la inflación general se mantenga por debajo del 4% en el futuro cercano.

La inflación subyacente continúa su tendencia a la baja, aunque se estima que se estabilice alrededor de estos niveles durante 2025.

El crecimiento del Producto Interno Bruto ( PIB ) de México sigue mostrando señales de desaceleración, con previsiones de que cierre 2024 por debajo del 2% , como ya se anticipaba en el segundo trimestre del año.

El tipo de cambio USDMXN podría mantenerse por encima de los 20.00 al final del año. Datos Económicos de EE.UU. En Estados Unidos, el ISM Manufacturing PMI de noviembre superó las expectativas, mostrando una ligera mejora respecto a octubre. Sin embargo, ambos índices manufactureros, el ISM y el S&P Global, siguen en territorio de contracción, lo que indica una desaceleración en el sector. Además, el dólar estadounidense se mantuvo fuerte tras las declaraciones de Donald Trump, quien advirtió a los países BRICS sobre posibles aranceles del 100% si intentan reducir el uso del dólar. Fuente: xStation5.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "