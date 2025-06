El peso mexicano se fortalece tras repunte inflacionario y resiliencia del sector externo

El peso mexicano amplía su senda de apreciación este lunes, avanzando un 0.3% en la jornada y operando en un rango de 19.10 a 19.04, su nivel más fuerte en más de nueve meses. La divisa se ve respaldada por datos inflacionarios más altos de lo esperado, una dinámica externa robusta y la creciente expectativa de una postura monetaria restrictiva por parte del Banco de México (Banxico). Inflación al alza: sin margen para recortes En mayo, la inflación general en México se aceleró a 4.42% interanual, su mayor nivel desde noviembre de 2024, superando tanto el consenso del mercado como la lectura previa. Más preocupante aún para la política monetaria fue el dato de inflación subyacente, que se situó en 4.06%, un máximo no visto en once años. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Inflación mensual general : 0.28% (vs 0% esperado)

Inflación subyacente mensual : 0.3% (vs 0.2% esperado)

Inflación subyacente interanual: 4.06% (vs 4% previsto) Estos datos refuerzan la percepción de que Banxico no tiene espacio inmediato para recortes, consolidando el atractivo diferencial de tasas frente a otras economías emergentes. Sector externo: exportaciones y remesas apuntalan al peso En contraste con la debilidad del sector automotriz —donde las exportaciones cayeron 2.9% interanual y la producción retrocedió 2%—, otros componentes de la balanza externa muestran fortaleza. Las exportaciones totales de mercancías superaron expectativas en abril con un crecimiento del 1.2%, a pesar de los aranceles al acero y aluminio impuestos por EE.UU. Además, las remesas marcaron un récord histórico, alcanzando los USD 5.8 mil millones en abril, lo que sigue nutriendo las reservas internacionales del país y respalda la posición del peso en el mercado de divisas. Clima geopolítico favorable y dólar débil Las gestiones diplomáticas encabezadas por el ministro de Economía, Marcelo Ebrard, han contribuido a reducir tensiones comerciales con Estados Unidos, mientras que la debilidad del dólar estadounidense, presionado por incertidumbres en torno a la política fiscal y comercial de la administración Trump, sigue favoreciendo al peso. En EE.UU., los mercados siguen de cerca las negociaciones comerciales entre Washington y Pekín, que continúan esta semana en Londres. También se aguarda la publicación de los datos de IPC y precios al productor, claves para estimar el rumbo de la inflación estadounidense. Fuente: xStation5. Desde el punto de vista técnico, USDMXN profundiza su tendencia bajista, rompiendo el soporte clave en 19.1649 y consolidándose en torno a los 19.0460, un nivel que ahora actúa como soporte inmediato. El precio se mantiene por debajo de la banda media de Bollinger, lo que refleja un sesgo negativo persistente, mientras que el ADX indica una tendencia moderada pero con fuerza creciente. El RSI se mantiene en zona neutral, dejando espacio para mayores descensos antes de entrar en sobreventa. Si la presión vendedora continúa, el próximo soporte se encuentra en los 18.9053, mientras que cualquier rebote técnico enfrentará resistencia en los 19.1649.

