El peso mexicano se mantiene estable mientras la inversión fija bruta cae con fuerza

El peso mexicano opera estable este lunes, con un comportamiento neutro en el intradía. El tipo de cambio se ha movido dentro de un rango estrecho, marcando un máximo de 19.77 y un mínimo de 19.67, en un contexto donde los inversionistas asimilan cifras débiles a nivel local y señales mixtas del exterior. La inversión fija bruta registra su mayor caída desde 2021 El dato más relevante del día proviene del ámbito doméstico: la inversión fija bruta cayó un 7.8% interanual en febrero de 2025, superando con creces la caída esperada del 5.5% y marcando su peor desempeño desde enero de 2021. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los componentes más afectados fueron: Maquinaria y equipo : -10.4%, arrastrada por una fuerte contracción en las importaciones (-15.1%).

Construcción: -5.2%, con un desplome del 18% en el sector no residencial que fue parcialmente compensado por un alza del 14.1% en el residencial. En términos ajustados por estacionalidad, la inversión avanzó apenas 0.1% mensual, muy por debajo del 0.9% esperado, lo que refleja una débil recuperación tras la caída del 1.6% revisada en enero. Este retroceso sugiere una pérdida de dinamismo en el gasto de capital, en medio de incertidumbre macroeconómica y condiciones financieras aún restrictivas. Déficit comercial récord en EE. UU. y posible impacto regional En Estados Unidos, el déficit comercial se amplió a 140.5 mil millones de dólares en marzo, un nuevo máximo histórico. El dato, aunque relevante, tuvo poco impacto directo sobre el tipo de cambio en México, ya que el comercio bilateral con el país se mantuvo prácticamente sin cambios en 16.7 mil millones de dólares. Fuente: xStation5. Técnicamente, el USDMXN se mantiene dentro de un canal ascendente de corto plazo, con resistencia marcada en la zona de 19.77 —nivel que ha frenado el avance en tres ocasiones— y soporte inmediato en 19.6870, donde confluyen antiguos máximos y la media móvil de 50 periodos, mientras que la SMA de 200 en torno a 19.60 refuerza esa zona como piso clave; el RSI se mantiene en nivel neutral (51), y el ADX en 29 sugiere una tendencia alcista moderada aún sin confirmación clara, lo que deja al par en fase de consolidación a la espera de una ruptura direccional.

