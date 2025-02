El peso mexicano se mantiene estable mientras persiste la incertidumbre económica

El peso mexicano opera de manera neutral frente al dólar en la jornada de hoy, con un rango de cotización entre 20.43 y 20.54. Este comportamiento refleja una pausa en su reciente volatilidad, luego de registrar ganancias marginales en la sesión previa tras las declaraciones del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell. La postura más restrictiva de la Fed, a pesar de mantener sin cambios la tasa de interés de referencia, generó movimientos moderados en los mercados. El peso se benefició parcialmente de estas expectativas, aunque persisten factores de riesgo tanto internos como externos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Perspectiva sobre el Banxico Uno de los principales desafíos para la economía mexicana este año es la política monetaria restrictiva. El Banco de México (Banxico) enfrenta dificultades para reducir la tasa de interés debido a factores externos, lo que limita su capacidad de estimular el crecimiento económico sin comprometer la estabilidad cambiaria y el control de la inflación. La estrategia del banco central ha sido mantener una postura prudente, permitiendo que la actividad económica avance a un ritmo moderado mientras se disipan las incertidumbres globales. Se prevé que un posible ajuste a la baja en las tasas de interés solo ocurra en el mediano plazo, dependiendo de la evolución del entorno internacional. Incertidumbre por políticas en EE.UU. Las medidas económicas y comerciales de la administración de Donald Trump han generado incertidumbre en los mercados, particularmente en temas relacionados con migración y aranceles. Los inversionistas evalúan los posibles efectos de estas políticas, ya que podrían traducirse en un crecimiento más lento y presiones inflacionarias en la región. Ante este panorama, los mercados estarán atentos a las futuras decisiones de política monetaria tanto en México como en Estados Unidos, ya que cualquier señal de ajuste en las tasas de interés podría impactar el comportamiento del peso en los próximos meses. Fuente: xStation5.

