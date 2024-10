El peso mexicano un poco más estable pese a malos datos de actividad económica

En la segunda parte de la sesión de hoy, el par USD-MXN cotiza entre 19.91 y 19.95, lo que representa un aumento del 0.1% en el intradía del peso frente al dólar. A pesar de la publicación de datos negativos sobre la actividad económica en agosto, que indicaron una contracción, la divisa mexicana mostró resiliencia durante la jornada matutina, alcanzando los 19.76. Expectativas económicas Para mañana, los mercados estarán atentos a la publicación de los datos de ventas minoristas (9:00 A.M. GMT -3), donde se espera otra contracción respecto al período anterior. Sin embargo, el principal foco de los inversionistas está puesto en los datos de inflación de la primera quincena de octubre, que serán publicados el jueves de esta semana. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los analistas esperan que la contracción de la actividad económica genere un leve alivio en las presiones inflacionarias, lo cual podría servir como respaldo para que el Banco de México (Banxico) considere un recorte en las tasas de interés en su próxima reunión del 14 de noviembre. Perspectivas de inflación y tasas de interés Se proyecta que los precios generales continúen al alza, mientras que la inflación subyacente podría mostrar un descenso en la primera mitad de octubre. Si la inflación continúa moderándose, es probable que Banxico opte por reducir su tasa de interés de referencia en noviembre, como respuesta a las señales de enfriamiento económico. Proyecciones del FMI El Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó a la baja sus previsiones de crecimiento para México, estimando que la economía crecerá un 1.5% en 2024, por debajo de proyecciones anteriores. Para 2025, el FMI espera que la inflación alcance la meta del 3% establecida por Banxico. No obstante, advirtió que una reciente reforma judicial podría generar "incertidumbres importantes" sobre la eficacia en la ejecución de contratos y la previsibilidad del estado de derecho. Expectativas sobre la política monetaria de la Fed En cuanto a las expectativas sobre la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, datos del mercado de futuros de tasas de interés muestran que los inversionistas anticipan 47 puntos básicos de reducción para fin de año, una cifra ligeramente menor que la de la semana pasada. Esto refuerza la idea de que la política monetaria estadounidense se mantendrá relativamente flexible en los próximos meses. Gráfico USD-MXN (Intervalo M15) Fuente: xStation5. El tipo de cambio encontró soporte en los 19.7630 y comenzó su ascenso, alcanzando ahora la zona de resistencia en el 50% de Fibonacci, cerca de los 19.9173. Sin embargo, el indicador ADX no muestra una tendencia tan fuerte, lo que sugiere que, siguiendo su actual tendencia bajista en el corto plazo, podríamos ver el tipo de cambio buscar los alrededores de los 19.8362. En caso de que se fortalezca, podría alcanzar nuevamente los 19.7630. El RSI indica que la presión compradora está disminuyendo, lo que podría confirmar un posible descenso del activo. El mercado se mantiene a la expectativa de cómo se desarrollará la situación en los próximos movimientos, ya que la falta de fuerza en la tendencia actual podría abrir la puerta a correcciones.

