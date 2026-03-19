El petróleo al alza presiona a Wall Street; Alibaba cae un 7% tras resultados por debajo de lo esperado

La sesión del jueves en Wall Street vuelve a estar marcada por ventas en activos de riesgo, mientras los precios del petróleo se mantienen elevados en medio de una nueva escalada del conflicto con Irán. El Dow Jones cae alrededor de 290 puntos (-0.7%), mientras que el S&P 500 y el Nasdaq retroceden un 0.8% y 0.6%, respectivamente.

Más allá de las tensiones geopolíticas, las acciones también están bajo presión por los datos recientes: la inflación al productor (PPI) publicada ayer y las bajas solicitudes de subsidio por desempleo conocidas hoy. Estas cifras refuerzan el tono más restrictivo de la Reserva Federal y llevan al mercado a considerar cada vez más un escenario de estanflación en EE. UU., caracterizado por menor crecimiento y una inflación persistente

Petróleo al alza por ataques a infraestructura energética

En el mercado de materias primas, el Brent sube 3% hasta $111 por barril, mientras que el WTI avanza 1% hasta $97. Este movimiento refleja que los inversores están incorporando el riesgo de interrupciones prolongadas en el suministro energético en Medio Oriente. El alza del petróleo fue impulsada por ataques a infraestructura clave, incluyendo un ataque iraní a una terminal de exportación de GNL en Qatar y un ataque previo de Israel al campo de gas South Pars en Irán. La posterior represalia de Teherán contra activos energéticos en Qatar elevó la prima de riesgo geopolítico. Un comunicado conjunto de líderes del Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Japón, en el que expresan su disposición a garantizar la seguridad del tránsito por el estrecho de Ormuz, busca estabilizar el sentimiento del mercado, aunque también evidencia los riesgos reales para el comercio energético global.

Presión adicional en acciones y señales técnicas negativas

La debilidad en la renta variable se ve amplificada por la fuerte caída del miércoles, con el Dow Jones marcando un nuevo mínimo anual y rompiendo su media móvil de 200 días. Además, el mercado de futuros asigna una probabilidad cercana al 75% de que las tasas se mantengan sin cambios en 2026, lo que añade presión sobre las valoraciones. En cuanto a acciones individuales, Micron cae un 2% pese a sus sólidos resultados, en un movimiento explicado principalmente por toma de ganancias. Por su parte, el anuncio de Eli Lilly sobre su nuevo fármaco contra la obesidad, retatrutide, generó una reacción moderada en el mercado.

Análisis técnico: señales de corrección en el S&P 500

Una señal técnica clave es que el S&P 500 (US500) ha caído por debajo de su media móvil de 200 días por primera vez desde el 23 de mayo, lo que refuerza la preocupación de que el mercado podría estar entrando en una fase de corrección más profunda, en lugar de un retroceso temporal.

Fuente: xStation

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Sectores: metales caen, energía sube

Las acciones mineras registran fuertes caídas, afectadas por un desplome en los precios de los metales, mientras que las compañías de petróleo y gas avanzan. El sentimiento en el sector tecnológico se mantiene débil.

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Resultados débiles de Alibaba

Alibaba presentó resultados trimestrales correspondientes al periodo finalizado el 31 de diciembre de 2025, por debajo de las expectativas. Los ingresos alcanzaron 284.8 mil millones de yuanes frente a los 290.7 mil millones esperados, mientras que el beneficio neto cayó 66% interanual hasta 15.6 mil millones de yuanes, provocando una reacción negativa en el mercado estadounidense.

Desde la perspectiva de los inversores, esta debilidad responde a una estrategia de inversión agresiva más que a un problema puntual. Alibaba está incrementando el gasto en comercio rápido, experiencia de usuario y tecnología, lo que presiona la rentabilidad a corto plazo, pero busca fortalecer su competitividad a largo plazo. El principal motor de crecimiento sigue siendo el segmento de nube e inteligencia artificial. La división Cloud Intelligence creció 36% interanual hasta 43.3 mil millones de yuanes, con productos vinculados a IA registrando crecimiento de tres dígitos por décimo trimestre consecutivo.

Al mismo tiempo, la compañía eleva sus objetivos estratégicos, apuntando a $100 mil millones en ingresos anuales en cloud e IA en cinco años, lo que implica mantener un crecimiento cercano al 35% anual. En la práctica, Alibaba está acelerando su transformación desde una plataforma de comercio electrónico hacia una empresa tecnológica centrada en IA. La principal incógnita es si estas inversiones lograrán traducirse en mejoras sostenidas en el desempeño financiero del grupo. Actualmente, sus ADR caen más de 7% y se sitúan cerca de un 40% por debajo de sus máximos recientes.

Fuente: xStation