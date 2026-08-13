El petróleo cae ante el fuerte aumento de las reservas de EE. UU.

Los precios del petróleo registran descensos significativos durante la sesión del jueves, continuando la tendencia de ayer, debido a factores como el aumento masivo de las reservas estadounidenses, el aparente progreso de las negociaciones de paz sobre el estrecho de Ormuz y el temor a una desaceleración de la demanda mundial. La reducción de la prima de riesgo geopolítico, junto con la disminución de las posiciones largas en contratos y la fortaleza del dólar, ha empujado los precios del petróleo por debajo de los 88 dólares por barril para el Brent y de los 82 dólares por barril para el crudo WTI.

Además del informe del Departamento de Energía sobre el estado de las existencias, recientemente hemos visto varias publicaciones importantes de instituciones relacionadas con el mercado petrolero.

Producción de petróleo en la OPEP y la OPEP+

El informe de julio del cártel apunta a una recuperación parcial de la producción en Oriente Medio a medida que se relajan las tensiones en la región:

Resultados de la OPEP+ : Los países incluidos en el acuerdo aumentaron su producción en julio en 1,37 millones de barriles diarios (hasta 28,92 millones de barriles diarios). A pesar de este incremento, el grupo sigue produciendo hasta 6,91 millones de barriles diarios menos de lo establecido en sus cuotas. En el conjunto del grupo de la Declaración de Cooperación (DoC), que el informe de la OPEP todavía contabiliza a Emiratos Árabes Unidos, la producción aumentó hasta los 37,655 millones de barriles diarios, lo que supone un incremento de 1,42 millones de barriles diarios.

Principales productores : El aumento estuvo impulsado por Arabia Saudí (+590.000 barriles diarios, hasta 7,35 millones), Irak (+665.000 barriles diarios, hasta 2,62 millones) y Kuwait (+393.000 barriles diarios, hasta 1,85 millones).

Situación de Irán : Irán produjo 2,478 millones de barriles diarios en julio (+26.000 barriles diarios intermensuales). Aunque se trata del segundo mes consecutivo de aumento, la producción sigue unos 700.000 barriles diarios por debajo de los niveles previos a la guerra (~3,2 millones de barriles diarios). Si bien la producción se mantiene estable, los datos de julio muestran un claro incremento de las exportaciones, que se situaron cerca de 1 millón de barriles diarios.

Situación de Emiratos Árabes Unidos: Tras abandonar la alianza en mayo, Emiratos Árabes Unidos mantuvo su producción en torno a 3,78-3,8 millones de barriles diarios, alcanzando unos niveles aproximadamente 400.000 barriles diarios superiores a los registrados al inicio del conflicto.

Desde la perspectiva del último trimestre de 2025, la producción actual es entre 5 y 6 millones de barriles diarios menor, lo que, sumado a la disminución de la demanda que ya supera los 3 millones de barriles diarios, significa que el déficit global se mantiene bajo. Sin embargo, cabe recordar que este déficit se ve considerablemente limitado por la liberación coordinada de inventarios y reservas al mercado.

Fuente: OPEC

Informes mensuales de la AIE y la EIA

Las agencias energéticas ofrecen perspectivas divergentes sobre el equilibrio entre la oferta y la demanda de cara a los próximos trimestres:

Agencia Internacional de la Energía (AIE) : Ha revisado a la baja sus estimaciones sobre el crecimiento de la demanda mundial de petróleo en 2026, hasta 1,6 millones de barriles diarios (frente a los 1,0 millones de barriles diarios previstos anteriormente), debido a los elevados precios de los combustibles y a las interrupciones logísticas. A pesar de ello, la AIE prevé un déficit de 1,8 millones de barriles diarios en el mercado durante el tercer trimestre, debido al bloqueo del estrecho de Ormuz. El informe anticipa un fuerte repunte en 2027, con un aumento previsto de la demanda de 2,4 millones de barriles diarios y de la oferta de 8,3 millones de barriles diarios.

Previsiones de la EIA (informe STEO): La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) estima un precio medio del petróleo Brent de 87 dólares por barril en 2026 (frente a los 69 dólares por barril previstos para 2025 y 2027), mientras que la producción estadounidense se mantendría estable en 13,8 millones de barriles diarios.

Se prevé que el precio promedio del crudo Brent alcance los 87 dólares por barril este año, niveles similares a los actuales. Se espera una caída significativa el próximo año.

Fuente: EIA

La EIA prevé que el déficit del mercado petrolero persista en el cuarto trimestre, pero esto, por supuesto, presupone al menos una apertura parcial del estrecho de Ormuz.

Fuente: EIA

Informe de inventarios del DOE: fuerte aumento de las reservas de crudo en EE. UU.

Los datos semanales del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) mostraron el mayor incremento de los inventarios comerciales de crudo desde enero de 2023, lo que puede suponer una sorpresa significativa dadas las actuales condiciones del mercado. Este movimiento está relacionado con un desajuste entre las importaciones y las exportaciones:

Inventarios comerciales de crudo : Aumentaron en 17,42 millones de barriles, muy por encima de las expectativas del mercado, que apuntaban a un descenso de aproximadamente 1,4 millones de barriles.

Aumento de las importaciones y descenso de las exportaciones : Las importaciones estadounidenses de petróleo aumentaron en más de 1 millón de barriles diarios, hasta su nivel más alto desde noviembre de 2024, debido al regreso del crudo saudí, al incremento de las entregas procedentes de Canadá y al aumento de las importaciones desde Venezuela, que alcanzaron su nivel más alto en nueve años. Al mismo tiempo, las exportaciones estadounidenses de crudo cayeron con fuerza.

Inventarios de productos refinados : Las reservas de gasolina disminuyeron en 0,97 millones de barriles, menos de los 1,6 millones de barriles previstos. Por su parte, los inventarios de destilados apenas variaron, con un descenso de solo 10.000 barriles.

Concentración en la costa del Golfo : Hasta 14,7 millones de barriles del incremento total se registraron en la región de la costa del Golfo de México.

Reserva Estratégica de Petróleo (SPR): Se liberaron otros 6,1 millones de barriles de las reservas, situando el nivel total de las reservas estratégicas estadounidenses por debajo del umbral de los 300 millones de barriles por primera vez desde la década de 1980.

Los inventarios comerciales en Estados Unidos han aumentado significativamente, alcanzando los niveles promedio de los últimos cinco años. Si esta tendencia se mantiene en las próximas semanas, la preocupación por los niveles de inventario disminuirá notablemente.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

La liberación coordinada de reservas estratégicas a nivel mundial ha provocado que las reservas estadounidenses caigan por debajo de los 300 millones de barriles por primera vez desde la década de 1980. Teóricamente, las reservas descenderán hasta aproximadamente 240 millones de barriles. Al ritmo actual de descenso, esto proporcionaría entre 10 y 12 semanas más de estabilización del mercado petrolero, al menos en Estados Unidos. La AIE ha manifestado su disposición a realizar otra liberación global de inventarios al mercado.

Fuente: Bloomberg Finance LP

Precio del petróleo

El precio continúa la tendencia bajista de ayer, aunque con movimientos menos dinámicos. El nivel de 90 dólares por barril sigue siendo una fuerte resistencia, ligeramente por encima del retroceso de 23,6. La falta de una escalada en la situación global podría llevar a un intento de alcanzar los 85 dólares por barril. Por otro lado, una ruptura de la línea de tendencia bajista podría conducir primero a una prueba de la zona de 92-95 dólares, y posteriormente al nivel de 98-100 dólares.