El petróleo sube 3% y se acerca a los USD 70 en medio de tensiones entre EE. UU. e Irán 📈

Los precios del petróleo Brent suben con fuerza este martes y se aproximan al nivel de USD 70 por barril, mientras los mercados comienzan a descontar un mayor riesgo de una posible intervención militar de EE. UU. en Irán. Estados Unidos habría concentrado fuerzas significativas en Medio Oriente, cerca de 7% de toda la Marina estadounidense, incluyendo el grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln.

Donald Trump advirtió ayer que la Marina de EE. UU. atacaría a Irán con mayor intensidad que en la ofensiva anterior si Teherán no firma un acuerdo nuclear que detenga de forma efectiva su programa nuclear doméstico.

Irán habría rechazado categóricamente las condiciones estadounidenses y, aunque el Kremlin señaló hoy que aún existe espacio para negociaciones, los mercados parecen estar asignando una probabilidad creciente a un ataque militar .

Un escenario de este tipo podría desestabilizar toda la región y provocar disrupciones relevantes en la producción de crudo, lo que potencialmente podría empujar los precios hacia los USD 80 por barril, nivel correspondiente al máximo local de junio de 2025.



Petróleo Brent (D1)

Desde una perspectiva técnica, el contrato ha alcanzado el nivel psicológico de USD 70 por barril, que además funciona como una zona clave de resistencia.

Mientras los precios se mantengan por debajo de USD 71, la tendencia bajista de fondo podría seguir vigente.

En caso de una ruptura al alza, los primeros niveles de reacción relevantes se ubican en torno a USD 80, y potencialmente más arriba, cerca de USD 90, zona donde el precio operó por última vez en abril de 2024.



Fuente: xStation5